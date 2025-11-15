هەزار و 300 فەرمانبەری عێراق نزیکەی دوو مانگە مووچەیان وەرنەگرتووە

پێش کاتژمێرێک

ڕوانگەی ئیکۆ عێراق ڕایگەیاند، بەهۆی سەپاندنی سزاکانی ئەمەریکا، مووچەی هەزار و 300 فەرمانبەری عێراقی نزیکەی دوو مانگە دواکەوتووە.

ڕوانگەی ئیکۆ عێراق لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، بەهۆی سزاکانی ئەمەریکا بۆ سەر کۆمپانیای 'لوک ئۆیل'ـی ڕووسی، شەش هەفتەیە مووچەی هەزار و 300 فەرمانبەری عێراقی دواکەوتووە.

ڕوانگە ئاماژەی بەوەشکردووە، "ئەو فەرمانبەرە عێراقیانەی لە کێڵگەی قورنە 2ـی ڕۆژئاوا لە بەسرە کار بۆ کۆمپانیای لوک ئۆیل، کاردەکەن، ڕوونیشی کردەوە، ئەم دواکەوتنە لە ئەنجامی ئەو سزاداراییانەیە کە ئەمەریکا بەسەر کۆمپانیا ڕووسییەکەدا سەپاندوویەتی."

ئیکۆ عێراق جەختیشیکردووەتەوە، "پێشتر فەرمانبەران لە نێوان 22 بۆ 25ـی هەموو مانگێک مووچەیان لە ڕێگەی بانکەکانی بەغدا و ئەهلیەوە وەردەگرت"، بەڵام ئەمجارەیان تەنیا بە ئیمێڵ ئاگاداریی هاتنی مووچەیان پێدراوە، بەبێ ئەوەی هیچ بڕە پارەیەک بچێتە سەر هەژمارە بانکییەکانیان."

کۆمپانیای لوک ئۆیلی ڕووسی وەبەرهێنان لە کەرتی نەوتی عێراق دەکات، بەڵام بەم دواییانە ئەمەریکا سزای بەسەر هەردوو گەورە کۆمپانیای بواری وزە 'لوک ئۆیل و ڕووسنەفت'دا سەپاند، بەمەش کاری بەرهەمهێنان و بازرگانییەکانی لە ناوخۆ و دەرەوەی عێراق پەکخست.

کۆمپانیای لوک ئۆیل یەکێکە لە دیارترین کۆمپانیا وەبەرهێنەرە بیانییەکان لە کەرتی نەوتی عێراقدا، لە مانگی کانوونی دووەمی ساڵی 2009دا، وەک بەشێک لە خولی دووەمی مۆڵەتدان ڕێکەوتنێکی بۆ پەرەپێدانی کێڵگەی قورنە 2ـی ڕۆژئاوا واژۆکرد. بەرهەمی ئەم کێڵگەیە بە نزیکەی 480 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا مەزەندە دەکرێت، کە دەکاتە 9%ی کۆی بەرهەمی نەوتی عێراق.