پارێزگای واست.. لەسەر زەوی کشتوکاڵی 17 کەس بوونەتە قوربانی

پێش دوو کاتژمێر

لە گوندێکی پارێزگای واست لە عێراق لەسەر زەوی کشتوکاڵی شەڕ لە نێوان ئەندامانی عەشیرەتی بەدەوین دروست بووە و لە ئەنجامدا 17 کەس بوونەتە قوربانی.

ئاژانسی فرانس پرێس لە زاری سەرچاوەیەک ئەمنی پارێزگای واست لە عێراق بڵاوی کردووەتەوە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەممە 15ـی تشرینی دووەمی 2025، لە گوندی خەشان، ژمارەیەک لە ئەندامانی عەشیرەتی بەدەوین لەسەر زەوی کشتوکاڵی بە شەڕ هاتوون.

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەشی داوە، بەهۆی شەڕەکەوە هەشت کەس کوژراون و نۆ کەسی دیکەش برینداربوونە.

هاوکات ئەو ئاژانسە فەرەنسییە باسی لەوە کردووە، هێزە ئەمنییەکان بە ناوچەکەدا بڵاو بوونەوەتەوە، چونکە هێشتا دەمەقاڵێکان بەردەوامن.

ئەوەشی خستووەتەڕوو، ململانێی خێڵەکی لە عێراق باو و ئاساییە، وڵاتێک کە بەهۆی شەڕەوە وێران بووە و پڕە لە چەک، کە دەمەقاڵێی بچووک دەتوانێت ببێتە پێکدادانی خوێناوی؛ ئاماژەشی داوە، خێڵەکان کاریگەرییەکی بەرچاویان هەیە و زۆر جار بەپێی یاسا و ڕێسای ئەخلاقی خۆیان کار دەکەن، هەروەها خاوەنی کۆگایەکی گەورەی چەکن.