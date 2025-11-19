عێراق لە لووتکەی COP30, زیاتر لە 20 ملیۆن دۆلاری بۆ پاڵپشتیی پرۆژەی سەوزایی وەرگرت

پێش دوو ڕۆژ

ئەمڕۆ چوارشەممە، 19ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی ژینگەی عێراق ڕایگەیاند، زیاتر لە 20 ملیۆن دۆلاری بۆ پاڵپشتیکردنی پڕۆژەکانی گۆڕانی کەشوهەوا لە سندوقی سەوزی کەشوهەوا لە لووتکەی گۆڕانی کەوشوهەوا وەرگرتووە کە ئێستا کارەکانی لە بەڕازیل بەڕێوەدەچێت

ئەم لووتکەیە لە 10ـی تشرینی دووەمی 2025، لە بەرازیل دەستی پێکردووە و تاوەکوو 21ـی ئەم مانگە بەردەوام دەبێت.

سەنتەری نیشتمانی بۆ گۆڕانی کەشوهەوا لە وەزارەتی ژینگەی عێراق، ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، "عێراق لە میانی کۆبوونەوەکانی لووتکەی COP 30لە بەڕازیل، بە فەرمی بڕی 22 ملیۆن دۆلاری لە سندوقی سەوزی کەشوهەوا وەرگرت، ئەمەش بۆ جێبەجێکردنی پڕۆژەکانی پەیوەست بە گۆڕانی کەشوهەوایە لە عێراق."

بەپێی ڕاپۆرتی نەتەوە یەکگرتووەکان، عێراق لەنێو ئەو پێنج وڵاتەدایە کە زۆرترین زیانیان بەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا بەرکەوتووە.

لە کۆتایی ساڵی 2022، بانکی نێودەوڵەتی ڕایگەیاند، عێراق ڕووبەڕووی گۆڕانی کەشوهەوا دەبێتەوە، بۆیە پێویستە هەنگاو بۆ سەوزکردن و پاراستنی ژینگە بنێت، بەتایبەتی بە هەمەچەشنکردنی ئابووری و کەمکردنەوەی پشتبەستنی بە کاربۆن.

بەگوێرەی ڕاپۆرتێکی ڕێکخراوەکە، تا ساڵی 2040، "عێراق پێویستی بە 233 ملیار دۆلار دەبێت بۆ دەستپێکردنی پرۆژەی سەوزایی.

بەپێی ڕاپۆرتێکی سەنتەری ستراتیژی بۆ مافەکانی مرۆڤ لە سەرەتای ساڵی 2025، عێراق نزیکەی 30%ی زەوییە کشتوکاڵییە بەرهەمدارەکانی بەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا لەدەستداوە.