وەزارەتی دارایی و ئابووری خانەنشینان ئاگادار دەکاتەوە

پێش دوو ڕۆژ

وەزارەتی دارایی و ئابووری بڵاویکردووەتەوە، هەر فەرمانبەرێکی شارستانی و سەربازی تاوەکوو سەری ساڵ خۆی لە پرۆژەی هەژماری من تۆمار نەکات بەگوێرەی بڕیاری وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە بەغداوە مووچەکەی ڕادەگیرێت و لەهەرێم خەرج ناکرێت.

چوارشەممە، 19ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: سەرجەم ئەو خانەنشین و وارسانەی تاوەکوو ئێستا فۆرمی هەژماری منیان پڕ نەکردۆتەوە، لە کاتی دابەشکردنی مووچەی مانگی ئەیلوول ، مووچەکانیان ڕادەگیرێت تا ئەو کاتەی فۆڕمی هەژماری من پڕ دەکەنەوە.

وەزارەتی دارایی ڕایگەیاندووە، ئەو خانەنشینانەی کارتی بانکەکانیان تەواو بووە و تاوەکوو ئێستا کارتەکانیان وەرنەگرتۆتەوە، سەردانی بانکەکان بکەن بەمەبەستی وەرگرتنەوەی کارتەکانیان، چونکە مووچەی مانگی تشرینی یەکەمی یان لە ڕێگای پرۆژەی هەژماری من بۆ خەرج دەکرێت.

هەروەها ئاماژەی بەوە داوە، تاوەکووئێستا نزیکەی لە %90ـی فەرمانبەرانی شارستانیی و سەربازی و خانەنشینان و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان خۆیان لە پرۆژەی هەژماری من تۆمار کردووە، ئەوانەشی ماون و خۆیان تۆمار نەکردووە، بەپێی بڕیاری وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ هەر فەرمانبەرو خانەنشین و مووچەخۆرێکی هەرێمی کوردستان تاوەکوو کۆتایی ئەمساڵ هەژماری بانکی نەبێت و خۆی لەپرۆژەی هەژماری من تۆمار نەکردبێت لە بەغداوە مووچەکەی ڕادەگیرێت و لەهەرێم خەرج ناکرێت، هەروەها لەدوای سەری ساڵەوە دابەشکردنی مووچە بەشێوەی کاش نامێنێت و بەرپرسیارێتی لە ئەستۆی خۆیانە.