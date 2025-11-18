ڕێباز حەملان: سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی پێداگریی لەسەر ناردنی چوار مووچە دەکات

پێش دوو ڕۆژ

ڕێباز حەملان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی پێداگریی لەسەر ناردنی چوار مووچەی هەرێمی کوردستان لەلایەن بەغداوە دەکات.

سێشەممە 18ـی تشرینی دووەمی 2025، ڕێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، لە چوارچێوەی کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی دهۆک بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: مووچەی مانگی ئەیلوول بەزووترین کات لە بەغداوە دێت، بەڵام پێداگریی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لەسەر ئەوەیە هەر چوار مووچە ماوەکە لەلایەن بەغداوە بۆ هەرێمی کوردستان بنێردرێت کە مووچەی مانگەکانی(9، 10، 11، 12)ن، دەڵێت: عێراق ئەگەر ئێستا مووچەی فەرمانبەرانی دابەش بکات، مووچەی مانگی 11 دابەش دەکات، بەڵام بۆ ئێمە کە بینێرێت، مووچەی مانگی ئەیلوولە.

ڕێباز حەملان ئاشکرای کرد، کۆبوونەوەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەریمی کوردستان لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، لەلایەن سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانییەوە پێداگریی لەوە کرا مووچەی هەر چوار مانگە ماوەکە بۆ هەرێمی کوردستان بنێرن.

ئەو لێدوانەی ڕێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، لەچوارچێوەی بەشداریی کردنیدا لە کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشدا هات کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی کارەکانی بوو لە زانکۆی ئەمەریکی کوردستان لە دهۆک.