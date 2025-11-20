لە ڕاپەڕین، دوو بازرگانی ماددەی هۆشبەر دەستگیرکران

شاندێکی کۆمیسیۆنی پەرلەمانی تورکیا سەردانی ئۆجەلان دەکات
لە ڕاگەیەندراوێکدا بەڕێوەبەرایەتی گشتیی ئاسیشی سلێمانی ڕایگەیاند، بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی ڕاپەڕین و بەڕێوەبەرایەتی گشتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکانی دەزگای ئاسایشی هەرێم، لەچالاکییەکدا لە سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین دوو بازرگانی ماددەی هۆشبەریان دەستگیرکرد.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ لەئەنجامی کۆکردنەوەی زانیاری پێشوەختە و چاودێری ورد و بەدواداچوونی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی ڕاپەڕین، بەفەرمانی دادوەری لێکۆڵینەوەی ئاسایش لەڕۆژی 19ـی تشرینی دووەمی 2025، لە سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین توانیان دوو بازرگانی ماددەی هۆشبەر دەستگیربکەن و دەستبگرن بەسەر بڕی 10 کیلۆگرام ماددەی هۆشبەر لەجۆری کریستاڵ.

ڕاشیگەیاند، ئێستا تۆمەتباران بەبڕیاری دادوەر بەماددەی 25 لەیاسای بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکان و کارتێکارە ئەقڵییەکان، ڕاگیراون و لێکۆڵینەوە لەدۆسییەکانیان بەردەوامە.

 

 
 
 
 
لاڤین عومەر ,
