سیاسی

ڕامی نووری سیاوەش: دەستکاریکردنی ئەنجامی هەڵبژاردن قبووڵکراو نییە

ڕامی نووری سیاوەش
ڕامی نووری سیاوەش
کوردستان

ڕامی نووری سیاوەش، ئەندامی پەرلەمانی کوردستان، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان 24، هەڵوێستی توندی خۆی لەبارەی دەنگۆی دەستکاریکردنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمان ڕاگەیاند و جەختی کردەوە، کە هەرجۆرە دەستوەردانێک لە ئەنجامەکان ڕەت دەکەنەوە.

ئەو پەرلەمانتارە داوا لە کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان دەکات، ئەنجامەکان وەک خۆی و بەبێ دەستکاری پەسەند بکات و ڕێز لە ئیرادە و دەنگی پێکهاتەکان بگرێت.

ڕامی نووری ئاماژەی بەوەش دا، بەپێی راپۆرت و شاهێدیی رێکخراوە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان، پرۆسەی هەڵبژاردن بە شێوەیەکی پاک و بێگەرد بەڕێوە چووە و هەموو لایەن و پێکهاتەکان قەبارەی ڕاستەقینەی خۆیان زانیوە، ناوبراو هۆشداریش دەدات لەوەی، پێویستە دادگای فیدراڵی ئەنجامەکان وەک ئەوەی لەلایەن کۆمیسیۆنەوە ڕاگەیەنراوە پەسەند بکات، چونکە هەر دەستکارییەک دەبێتە پێشینەیەکی مەترسیدار و وەک نەریتێکی خراپی لێ دێت.

ئەم لێدوانە هاوکاتە لەگەڵ هەڵوێستی مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، کە بە ڕاشکاوی ڕایگەیاندبوو: بە هیچ شێوەیەک قبووڵی ناکەین یاری بە ئەنجامی دەنگ و کورسیی پێکهاتەکان بکرێت.

لە هەمان چوارچێوەدا، مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە بەیاننامەیەکدا هۆشداریی توندی داوە و ڕایگەیاندووە: دەستوەردان و گۆڕینی ئاکامەکانی هەڵبژاردن بە گشتی و کورسیی کۆتاکان بەتایبەتی، لای ئێمە هێڵی سوورە و قبووڵکراو نییە. 

 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment