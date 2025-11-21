موعین کازمی: سیناریۆی نوێکردنەوەی ویلایەتی سوودانی لەسەر مێزە

پێش 4 کاتژمێر

سەرکردەیەکی دیاری هاوپەیمانیی چوارچێوەی هەماهەنگی ئاشکرای دەکات، دەرگا لەبەردەم مانەوەی محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ خولی دووەم دانەخراوە، بەڵام پشتیوانیکردنەکە بەستراوەتەوە بە جێبەجێکردنی کۆمەڵێک مەرج و پابەندبوون بە دیدگای هاوپەیمانیەتییەکە.

موعین کازمی، سەرکردە لە چوارچێوەی هەماهەنگی (لایەنە شیعە پێکهێنەرەکانی حکوومەت)، لە لێدوانێکدا پەردەی لەسەر هەڵوێستی هێزە سیاسییەکان لادا سەبارەت بە ئایندەی حکومڕانی لە عێراق، بە گوتەی کازمی، سیناریۆی نوێکردنەوەی ویلایەتی سەرۆکوەزیران محەممەد شیاع سوودانی بۆ خولی داهاتوو، وەک بژاردەیەکی بەهێز و کراوە لەسەر مێزە.

سەبارەت بە مەرجەکانی ئەو پشتیوانییە، ئەو سەرکردەیەی چوارچێوەی هەماهەنگی ڕوونی کردەوە، دەبێت سوودانی دڵنیایی و گەرەنتیی تەواو بدات سەبارەت بە شێوازی بەڕێوەبردنی وڵات لە قۆناغی داهاتوودا.

مەرجی سەرەکیی هێزە شیعەکان ئەوەیە، کارنامەی کابینەی داهاتوو دەبێت بە تەواوی لەگەڵ دیدگا و ستراتیژیی سیاسیی چوارچێوەی هەماهەنگیدا یەکبگرێتەوە و ناکۆک نەبێت.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، کازمی ئاماژەی بەوە دا، چوارچێوەی هەماهەنگی ڕێگە بە هیچ هەوڵێک نادات کە ئامانج لێی قۆرخکردنی نوێنەرایەتیی پێکهاتەی شیعە بێت.

ناوبراو جەختی لەوە کردەوە، ئەوان بە هیچ شێوەیەک پشتیوانی لە لایەنە توندڕەوەکان ناکەن و ڕێگەش بە تاکڕەوی لە بڕیاری سیاسیدا نادەن، بەمەش هێڵێکی سووری بۆ شێوازی حکومڕانیی داهاتوو کێشا.

ئەم لێدوانانە لە کاتێکدایە کە مشتومڕ لەسەر ئامادەکارییەکان بۆ قۆناغی داهاتووی سیاسیی عێراق و هەڵبژاردنەکان دەستی پێکردووە و سوودانی هەوڵی بەدەستهێنانی متمانەی هێزەکان دەدات بۆ مانەوەی لە پۆستەکەی.