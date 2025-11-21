ساڤایا: بە وردی چاودێری پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق دەکەین

پێش 19 کاتژمێر

نێردەی تایبەت ئەمەریکا بۆ عێراق ڕایگەیاند، بە وردی چاودێری پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ ئەو وڵاتە دەکەن؛ هاوکات دەشڵێت: واشنتن هیچ شێوەیەک دەستتێوەردانی دەرەکی لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق قبووڵ ناکات.

هەینی 21ـی تشرینی دووەمی 2025، مارک ساڤایا، نێردەی تایبەت ئەمەریکا بۆ عێراق لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: بە پەرۆشم بۆ ئەوەی لە ماوەیەکی نزیک سەردانی عێراق بکەم و لەگەڵ سەرکردە باڵاکانی ئەو وڵاتە کۆببمەوە.

دەشڵێت: عێراق لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا پێشکەوتنێکی بەرچاوی بە خۆییەوە بینیوە و هیودارین ئەم پێشکەوتنە لە مانگەکانی داهاتوودا بەردەوام بێت. لە هەمان کاتدا، ئێمە بە وردی چاودێری پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ دەکەین.

مارک ساڤایا باسی لەوەش کرد، ئەمەریکا بە هیچ شێوەیەک دەستتێوەردانی دەرەکی لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراقدا قبووڵ ناکات و ڕێگەی پێ نادات.

هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 ئەنجام درا و ڕێژەی بەشداری لە سەرانسەری عێراق لە دەنگدانی گشتی بریتی بوو لە 54.35% و ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەتیش 82.42% بوو.

ڕۆژی 17ـی تشرینی دووەمی 2025 کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی عێراقی ڕاگەیاند و بەپێی یاسای هەڵبژاردنی عێراقی چەند هەنگاوێک هەن بۆ پێشکەشکردنی تانە و هەر ڕۆژێک دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامە بەراییەکان سکاڵاکان وەردەگیرێن و ماوەی سێ ڕۆژیش بەردەوام دەبێت.