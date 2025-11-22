مەسرور بارزانی و مالیکی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراقیان تاوتوێ کرد
ئەمڕۆ شەممە، 22ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا کرد.
بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا دۆخی گشتیی عێراق دوای پرۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمان و هەوڵ و گفتوگۆی لایەنە سیاسییەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ تاوتوێ کرا.
وەک ئەوەی لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە، هەردوولا هاوڕا بوون لەسەر گرنگیی چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور و ڕێککەوتنەکان.