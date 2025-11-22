مالیکی گەیشتە هەولێر
مالیکی گەیشتە هەولێر و پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق لەگەڵ بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان تاوتوێ دەکات.
هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24 ڕایگەیاند، پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 22ـی تشرینی دووەمی 2025، نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا بە یاوەری شاندێکی هاوپەیمانیی چوارچێوەی هەماهەنگی گەیشتە هەولێر.
بە گوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24، مالیکی لەگەڵ سەرۆک بارزانی و بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان کۆدەبێتەوە و پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق تاوتوێ دەکەن.
چەند ڕۆژێک پێش ئێستا، ژمارەیەک سەرچاوەی جیاواز لە چوارچێوەی هەماهەنگی و هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، هاتنی مالیکییان بۆ هەولێر، بۆ کوردستان24 پشتڕاستکردبووەوە.
ئەمە لە کاتێکدایە، مالیکی لە هەڤپەیڤینێکدا لەگەڵ کەناڵی "شەمس" ڕایگەیاندووە، وەک چوارچێوەی هەماهەنگی هیچ بڕیارێکیان نەداوە، محەممەد شیاع سوودانی نەبێتەوە سەرۆک وەزیرانی عێراق، بەڵام جارێ کاندیدی ئەو پۆستە یەکلایی نەکراوەتەوە.
لەبارەی هەردوو پۆستی سەرۆک کۆمار و سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، مالیکی داوای لە کورد و سوننە کرد، پەلە لە یەکلاییکردنەوەی کاندیدەکانیان بۆ ئەو دوو پۆستە بکەن، چونکە وەک خۆی گوتی، ئامانجیانە لە ماوەیەکی زوودا حکوومەتی نوێی فیدراڵ پێکبهێنن.
ڕۆژی 17ی تشرینی دووەمی 2025، چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبووەوە و گەورەترین فراکسیۆنی لە پەرلەمان راگەیاند کە خاوەنی 150 کورسین.
لەو کۆبوونەوەیەدا، چوارچێوەیەکە، بە مەبەستی پەلەکردن لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق، لیژنەیەکی بۆ دانوستاندن لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان پێکهێنا، کە لە نووری مالیکی، هادی عامری و فالح فەیاز پێکهاتووە. هاوکات بڕیاری پێکهێنانی لیژنەیەکی دیکەشی دا، بۆ دەستنیشانکردنی کاندیدی پۆستی سەرۆک وەزیران.
ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.35% بوو.