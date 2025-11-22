عێراق.. ئەمساڵ 200 حاڵەتی توندوتیژی دژی پیاوان تۆمار کراون

پێش 19 کاتژمێر

ئەمساڵ 200 حاڵەتی توندوتیژی دژی پیاوان لە عێراق تۆمار کراون، هەروەها ساڵی ڕابردووش هەزار و 55 حاڵەتی توندوتیژیش دژی ئافرەتان تۆمار کرابوون.

موئەیەد هادی، ئەفسەر لە بەرێوه‌بەرایەتی پۆلیسی کۆمەڵگەیی لە وەزارەتی ناوخۆی عێراق، بە ژمارەیەک مێدیای عەرەبی ڕاگەیاند: تەنیا لە ماوەی ئەمساڵدا 200 حاڵەتی توندوتیژی دژی پیاوان لە وڵاتەکەدا تۆمار کراون.

ئەو ئەفسەرە ئاماژەی بەوە کرد، ئەو توندوتیژییانەی بەرانبەر پیاوان کراون بریتین لە؛ دەرکردن لە ماڵ و ئازاری جەستەیی.

لە بارەی توندوتیژی دژی منداڵان، ناوبراو باسی لەوە کرد، ئەو توندوتیژییانەی کە دژی منداڵان لە وڵاتەکەدا تۆمار کراون، جۆراوجۆرن، لەوانە؛ لێدان، جیاکاری، سواڵكردن، بەندکردن و دەستدرێژی.

موئەیەد هادی، لە بارەی هۆکارەکانی بەرزبوونەوەی حاڵەتەکانی توندوتیژیی خێزانیشەوە گوتی: بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر، خراپی باری دارایی خێزان، لە هۆکارە سەرەکییەکانی به‌رزبوونه‌وه‌ی رێژه‌ی توندوتیژین.

هاوکات ئەو ئەفسەرە باسی لە ئامارەکانی توندوتیژی ساڵی ڕابردوو کرد، کە دژی ئافرەتان تۆمار کراون و ڕایگەیاند: تەنیا لە ساڵی ڕابردوودا هەزار و 55 حاڵەتی توندوتیژی دژی ئافرەتان تۆمار کرابوون.