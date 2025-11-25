فێستیڤاڵی ساڵی نوێی 2026 لە سەنتەری شار و لە بەردەم قەڵای هەولێر بەڕێوەدەچێت

پێش 6 کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 25ـی تشرینی دووەمی 2025، لە ڕاگەیەندراوێکدا، ڕاگەیاندنی سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر ڕایگەیاند، سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر بەبۆنەی هاتنی ساڵی نوێی 2026، لە پێناو نیشاندانی سیمایەکی جوانتر و ڕەخساندنی هەلی کار بۆ کوڕان و کچانی شارە خۆشەویستەکەمان، هەڵدەستێ بە سازدانی فێستیڤاڵێکی نمایش کردنی کاڵاو بەرو بوومی بڕاندەکان و کردنەوەو دانانی چەندان کۆشک و کەپر بۆ بەهرەمەندانی دەست ڕەنگین و شێفی خواردنە کوردەواریەکان لە سەنتەری شار لە بەردەم قەڵای هەولێر .

بۆ ئەم مەبەستە خوازیاران و خاوەن بڕاند و بەهرەمەندان ئاگادار دەکەینەوە بۆ ناو نوسین دەتوانن سەردانی سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر بەشی پلاندانان بکەن لە ماوەی سێ ڕۆژ لە ڕۆژی یەکشەممە 30/11/2025، بۆ ئەوەی سوودمەند بیت لە وەرگرتنی کۆشک یاخود کەپر کە بەبێ بەرامبەر دیاری کراوە تەنیا کرێی هێنان و بردنەوەی کۆشکەکە دەکەوێتە ئەستۆی خوازیارانی بەشداربوو.

فێستیفاڵەکە لە /12/2025 20دەستپێدەکات تاوەکو 1/1/2026 کە ماوەی دوو هەفتە بەردەوام دەبێت .



