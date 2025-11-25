ساڤایا: عێراق پێویستی بە چاکسازی زیاتر هەیە
نێردەی تایبەتی ئەمەریکا لە عێراق ڕایگەیاند، سەرەڕای ئەو پێشکەوتنانەی عێراق بەدەستهێناوە، بەڵام پێویستە بە چاکسازیی زیاتر هەیە، دەشڵێت: ئەمەریکا لە بەهێزکردنی ئاسایش و سەروەریی ئەو وڵاتە بەردەوام دەبێت.
سێشەممە 25ـی تشرینی دووەمی 2025، مارک ساڤایا، نێردەی تایبەتی ئەمەریکا لە عێراق لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: ئەمەریکا ماوەیەکی زۆرە پاڵپشتیی دامەزراوە ئەمنییە شەرعییەکانی عێراقی کردووە.
ساڤایا دەشڵێت: عێراق لە هەوڵە هاوبەشەکانەوە بۆ تێکشکاندنی داعش تا بەرەنگاربوونەوەی کاریگەریی زیانبەخش و بەهێزکردنی سەقامگیریی هەرێمایەتی، پێشکەوتنی ڕاستەقینە بەدەست هاتووە. بەڵام سەرەڕای ئەوەش، پێویستە چاکسازیی گرنگ ئەنجام بدرێت.
هەروەها نێردەی تایبەتی ئەمەریکا لە عێراق نووسیویەتی: کۆمپانیا ئەمەریکییەکان، کە ملیاران دۆلاریان دابین کردووە بۆ کەرەستە و پاڵپشتیی پلە یەک، وەک هاوبەشی سەرەکی دەمێننەوە لە بەهێزکردنی ئاسایش و سەروەریی عێراقدا.
هەینی 21ـی تشرینی دووەمی 2025، مارک ساڤایا، نێردەی تایبەت ئەمەریکا بۆ عێراق لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیبووی: بە پەرۆشم بۆ ئەوەی لە ماوەیەکی نزیک سەردانی عێراق بکەم و لەگەڵ سەرکردە باڵاکانی ئەو وڵاتە کۆببمەوە.
گوتیشی: عێراق لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا پێشکەوتنێکی بەرچاوی بە خۆییەوە بینیوە و هیودارین ئەم پێشکەوتنە لە مانگەکانی داهاتوودا بەردەوام بێت. لە هەمان کاتدا، ئێمە بە وردی چاودێری پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ دەکەین.