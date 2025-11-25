مەسرور بارزانی پشتیوانی حکوومەتی هەرێم بۆ كونسوڵى گشتيى نوێى ئيمارات دووپات دەکاتەوە

پێش 3 کاتژمێر

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە میانی پێشوازیکردنی لە کۆنسوڵی گشتیی نوێی ئیمارات، پشتیوانیی تەواوی دامەزراوەکانی حکوومەتی بۆ سەرخستنی ئەرکەکەی دووپات کردەوە و دیپلۆماتکارە ئیماراتییەکەش ستایشی ئاستی ئاوەدانی و چاکسازییەکانی هەرێمی کوردستانی کرد.

ئەمڕۆ سێشەممە ٢٥ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٥، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە شاری هەولێر پێشوازی لە ئەحمەد حەسەن ئەلشحی، کۆنسوڵی گشتیی نوێی دەوڵەتی ئیمارات لە هەرێمی کوردستان کرد.

لە دیدارەکەدا سەرۆکی حکوومەت وێڕای پیرۆزبایی بە بۆنەی دەستبەکاربوونی لە ئەرکە نوێیەکەیدا، ئاماژەی بەو پەیوەندییە تایبەت و لەمێژینەیە کرد کە لە نێوان هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی ئیماراتدا هەیە و ئامادەیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیشی بۆ پێشکەشکردنی هەموو جۆرە پشتیوانی و کارئاسانییەک دەربڕی بە مەبەستی سەرخستنی ئەرکەکانی لە پێناو پەرەپێدانی زیاتری پەیوەندییەکان.

لەلایەن خۆیەوە ئەحمەد حەسەن ئەلشحی، خۆشحاڵیی خۆی بە دەستبەکاربوونی لە هەرێمی کوردستان نیشان دا و سڵاو و ڕێزی شێخ محەمەد بن زاید ئال نەهیان و شێخ محەمەد بن ڕاشد ئال مەکتووم، سەرۆک و جێگری سەرۆکی ئیماراتی بە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، مەسرور بارزانی گەیاند.

کۆنسوڵی نوێی ئیمارات لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا بە بایەخەوە باسی لە هەنگاوەکانی حکوومەت کرد و ستایشی ئەو پێشکەوتن و ئاوەدانی و چاکسازییانەی کرد کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کەرتە جۆراوجۆرەکاندا ئەنجامی داون