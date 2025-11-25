جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا بۆ کردنەوەی کونسوڵخانەی نوێی وڵاتەکەی دێتە هەرێمی کوردستان

پێش دوو کاتژمێر

جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا بە مەبەستی کردنەوەی کونسوڵخانەی نوێی ئەمەریکا لە هەولێر و بەرەوپێشبردنی سەقامگیری، ئاسایش، ئازادیی ئایینی و خۆشگوزەرانی لە ناوچەکەدا سەردانی هەرێمی کوردستان دەکات.

سێشەممە 25ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، مایکڵ ڕیگاس، جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا بۆ کاروباری بەڕێوەبردن و سەرچاوەکان بۆ کردنەوەی کونسوڵخانەی نوێی وڵاتەکەی سەردانی هەولێر دەکات.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا بۆ کاروباری بەڕێوەبردن و سەرچاوەکان، لە پێنجشەممە 27ـی تشرینی دووەم تا 5ـی کانوونی یەکەم گەشتەکەی بۆ تورکیا، عێراق و ئیسرائیل دەست پێدەکات و دەچێتە بەغدا، هەولێر و ئۆرشەلیم (قودس).

هەروەها باسی لەوەش کردووە، لە عێراق، جێگری وەزیر لەگەڵ بەرپرسانی عێراقی کۆدەبێتەوە و دامەزراوە دیپلۆماسییەکانی ئەمەریکا بەسەر دەکاتەوە و کونسوڵخانەی گشتیی نوێی ئەمەریکا لە هەولێر دەکاتەوە.

وەزارەتی دەرەوە ئاماژەشی داوە، ئامانجی ئەم گەشتەی ڕیگاس جەختکردنەوەیە لەسەر پابەندبوونی ئەمەریکا بە بەرەوپێشبردنی سەقامگیری، ئاسایش، ئازادیی ئایینی و خۆشگوزەرانی لە ناوچەکەدا.

باڵەخانەی نوێی کونسوڵخانەی گشتیی ئەمەریکا لە هەولێر، بەردی بناغەکەی لە ساڵی 2018 دانراوە، یەکێکە لە گەورەترین و گرنگترین پرۆژە دیپلۆماسییەکانی ئەمەریکا لەسەر ئاستی جیهان، کە بە گەورەترین باڵەخانەی کونسوڵخانەی ئەو وڵاتە دادەنرێت لە تەواوی جیهاندا، کە دەکەوێتە باکووری شاری هەولێر، نزیک ڕێگای سەرەکیی هەولێر - پیرمام (مەسیف). ئەمەش لە کاتێکدایە ئەمەریکا لە شوباتی 2007 نووسینگەی دیپلۆماسیی لە هەولێر کردەوە