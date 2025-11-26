کێبڕکێی هەڵبژاردنی ئەمینداری نوێی نەتەوە یەکگرتووەکان دەستی پێکرد

چاوەکان لەسەر کاندیدێکی ئافرەتن

پێش 4 کاتژمێر

پڕۆسەی هەڵبژاردنی 10یەمین ئەمینداری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، کە بڕیارە لە ١ـی کانوونی دووەمی 2027ەوە شوێنی ئەنتۆنیۆ گوتێرێز بگرێتەوە و بە فەرمی دەستی پێکرد.

لە نامەیەکی هاوبەشدا، هەریەک لە سەرۆکی ئەنجوومەنی ئاسایش و سەرۆکی کۆمەڵەی گشتیی کە لە 193 ئەندام پێک دێت، داوایان لە سەرجەم وڵاتانی ئەندام کردووە کاندیدی خۆیان بۆ ئەو پۆستە پێشکەش بکەن.

لە بەشێکی نامەکەدا جەخت لە ڕۆڵی ئافرەتان کراوەتەوە و هاتووە: "بەداخین بۆ ئەوەی تا ئێستا هیچ ئافرەتێک پۆستی ئەمینداری گشتیی وەرنەگرتووە. لەبەر باوەڕبوونی تەواومان بە دەستەبەرکردنی دەرفەتی یەکسان بۆ ئافرەتان و پیاوان لە پۆستە باڵاکانی بڕیارداندا، هانی وڵاتانی ئەندام دەدەین بە جددی کار بۆ کاندیدکردنی ئافرەت بکەن، هاوکات لە هەڵبژاردنی سکرتێری گشتییدا ڕەچاوی هاوسەنگیی جوگرافی و ناوچەییش بکەن."

بەگوێرەی ئاژانسی فرانس پرێس، هەرچەندە پڕۆسەکە تازەیە، بەڵام بەشێوەیەکی نافەرمی ناوی چەند کەسایەتییەک بڵاو بووەتەوە، لەوانە: میشێل باچێلێت، سەرۆکی پێشووی چیلی، ڕافایل گرۆسی، بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم و ڕێبێکا گرینسپان، خەڵکی کۆستاریکا و سەرۆکی کۆنفرانسی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ بازرگانی و گەشەپێدان - UNCTAD).

بڕیارە ئەنجوومەنی ئاسایش تا کۆتایی مانگی تەممووزی 2026 پڕۆسەی هەڵبژاردنەکە یەکلایی بکاتەوە. لەم قۆناغەدا پێویستە هەر پێنج ئەندامە هەمیشەییەکەی ئەنجوومەنەکە "ئەمەریکا، ڕووسیا، بەریتانیا، چین و فەرەنسا" لەسەر کاندیدێک سازان بکەن و ڕێک بکەون.

دواجار ئەنجوومەنی ئاسایش بە فەرمی پێشنیاری خۆی ئاراستەی کۆمەڵەی گشتیی دەکات بۆ دەنگدان. ئەمینداری نوێ بۆ ماوەی پێنج ساڵ هەڵدەبژێردرێت کە لە 1ـی 1ـی 2027ەوە دەست پێ دەکات و دەکرێت تەنیا بۆ یەک خولی دیکە نوێ بکرێتەوە.