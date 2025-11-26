سیاسی

کێبڕکێی هەڵبژاردنی ئەمینداری نوێی نەتەوە یەکگرتووەکان دەستی پێکرد

چاوەکان لەسەر کاندیدێکی ئافرەتن

جیهان نەتەوە یەکگرتووەکان

پڕۆسەی هەڵبژاردنی 10یەمین ئەمینداری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، کە بڕیارە لە ١ـی کانوونی دووەمی 2027ەوە شوێنی ئەنتۆنیۆ گوتێرێز بگرێتەوە و بە فەرمی دەستی پێکرد.

لە نامەیەکی هاوبەشدا، هەریەک لە سەرۆکی ئەنجوومەنی ئاسایش و سەرۆکی کۆمەڵەی گشتیی کە لە 193 ئەندام پێک دێت، داوایان لە سەرجەم وڵاتانی ئەندام کردووە کاندیدی خۆیان بۆ ئەو پۆستە پێشکەش بکەن.

لە بەشێکی نامەکەدا جەخت لە ڕۆڵی ئافرەتان کراوەتەوە و هاتووە: "بەداخین بۆ ئەوەی تا ئێستا هیچ ئافرەتێک پۆستی ئەمینداری گشتیی وەرنەگرتووە. لەبەر باوەڕبوونی تەواومان بە دەستەبەرکردنی دەرفەتی یەکسان بۆ ئافرەتان و پیاوان لە پۆستە باڵاکانی بڕیارداندا، هانی وڵاتانی ئەندام دەدەین بە جددی کار بۆ کاندیدکردنی ئافرەت بکەن، هاوکات لە هەڵبژاردنی سکرتێری گشتییدا ڕەچاوی هاوسەنگیی جوگرافی و ناوچەییش بکەن."

بەگوێرەی ئاژانسی فرانس پرێس، هەرچەندە پڕۆسەکە تازەیە، بەڵام بەشێوەیەکی نافەرمی ناوی چەند کەسایەتییەک بڵاو بووەتەوە، لەوانە: میشێل باچێلێت، سەرۆکی پێشووی چیلی، ڕافایل گرۆسی، بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم و ڕێبێکا گرینسپان، خەڵکی کۆستاریکا و سەرۆکی کۆنفرانسی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ بازرگانی و گەشەپێدان - UNCTAD).

بڕیارە ئەنجوومەنی ئاسایش تا کۆتایی مانگی تەممووزی 2026 پڕۆسەی هەڵبژاردنەکە یەکلایی بکاتەوە. لەم قۆناغەدا پێویستە هەر پێنج ئەندامە هەمیشەییەکەی ئەنجوومەنەکە "ئەمەریکا، ڕووسیا، بەریتانیا، چین و فەرەنسا" لەسەر کاندیدێک سازان بکەن و ڕێک بکەون.

دواجار ئەنجوومەنی ئاسایش بە فەرمی پێشنیاری خۆی ئاراستەی کۆمەڵەی گشتیی دەکات بۆ دەنگدان. ئەمینداری نوێ بۆ ماوەی پێنج ساڵ هەڵدەبژێردرێت کە لە 1ـی 1ـی 2027ەوە دەست پێ دەکات و دەکرێت تەنیا بۆ یەک خولی دیکە نوێ بکرێتەوە.

 
 
لاڤین عومەر ,
