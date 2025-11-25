بێگەرد تاڵەبانی: کابینەی نۆیەم لە پەرەپێدانی کەرتی کشتوکاڵ کاری زۆر باشی کردووە

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان، دەڵێت: کابینەی نۆیەم سەرنجی لەسەر بەرەوپێشبردنی ئاستی وەبەرهێنان بووە لە هەرێم، بە تایبەتی بەشی پیشەسازیی کشتوکاڵی.

سێشەممە، 25ـی تشرینی دووەمی 2025، بێگەرد تاڵەبانی، وەزیری کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان، لە دیداری سەرمایەگوزاران، وەبەرهێنەران و بازرگانانی ئێران و هەرێمی کورستان لە هەولێر ڕایگەیاند: کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە سێ ئاراستەی پەرەپێدانی کشتوکاڵ، گەشتیار و وەبەرهێنان، کاری زۆر باشی کردووە و ئێستا بوارێکی زۆر باش بۆ هاتنی گەشتیاران و وەبەرهێنەران لە ئێران و وڵاتانی دیکەی ناوچەکەوە هاتووەتە ئاراوە.

هەر لە باسی کابینەی نۆیەمدا، بێگەرد تاڵەبانی گوتی: لە کابینەی نۆیەم، سەرنج لەسەر بەرەوپێشبردنی ئاستی وەبەرهێنان بووە، بە تایبەتی بەشی پیشەسازیی کشتوکاڵی، لە بواری وەبەرهێناندا هەرێمی کوردستان خاوەنی یاسایەک بووە کە دەرفەتێکی زۆری بۆ سەرمایەداران ڕەخساندووە بۆ ئەوەی سەرمایەگوزاریی بکەن لە هەرێمەکەدا.

هاوکات گوتیشی: سیاسەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کەرتە جیاوازەکان، بە ئاراستەی بەرەوپێشبردنی ئاستی وەبەرهێنانە لە هەرێمەکەدا.