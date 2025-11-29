سەرۆکی ئەمەریکا هەموو واژۆکانی جۆو بایدنی هەڵوەشاندەوە

پێش کاتژمێرێک

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا ڕایگەیاند، هەموو ئەو بەڵگەنامانەی لە سەردەمی سەرۆکایەتیی جۆو بایدندا واژۆ کراون "هەڵوەشێنراونەتەوە".

ترەمپ لە پۆستێکدا لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکەی خۆی (تروس سۆشیال) نووسیویەتی: "هەموو بەڵگەنامەیەک کە لەلایەن 'جۆو بایدنی خەواڵوو'ـەوە بە ئامێری واژۆ (نەک دەستی خۆی) واژۆ کراوە -کە دەکاتە نزیکەی 92%ـی بەڵگەنامەکان- پووچەڵ و بەتاڵن و ئیتر هیچ کاریگەرییەکیان نییە".

ترەمپ ئاماژەی بەوەش کردووە: "هەموو فەرمانە کارگێڕییەکان و هەر شتێکی دیکە کە ڕاستەوخۆ لەلایەن 'جۆو بایدنی گەندەڵ'ـەوە واژۆ نەکراون، هەڵدەوەشێنرێنەوە، چونکە ئەو کەسانەی ئامێری واژۆکەیان بەڕێوە بردووە، بە شێوەیەکی نایاسایی ئەو کارەیان کردووە".

ترەمپ چەندان جار ئاماژەی بە بەکارهێنانی "ئامێری واژۆ" (Autopen) کردووە لەلایەن بایدنەوە بۆ واژۆکردنی لێخۆشبوون و فەرمانی کارگێڕی و بەڵگەنامەکانی دیکە. هەرچەندە سەرۆکەکانی پێشووش ئەم سیستەمەیان بەکارهێناوە، بەڵام ترەمپ باس لەوە دەکات، زۆر بەکارهێنانی ئەم ئامێرە لەلایەن بایدنەوە لە ماوەی سەرۆکایەتییەکەیدا، ئەوە دەسەلمێنێت ناوبراو لەڕووی دەروونییەوە شایستە نەبووە و کۆنترۆڵی کۆشکی سپی نەبووە.

لەم چوارچێوەیەدا، ئێد ویلان، شارەزای یاسایی لە پۆستێکدا پشتڕاستی کردەوە، ترەمپ دەسەڵاتی تەواوی هەیە بۆ هەڵوەشاندنەوەی فەرمانە کارگێڕییەکان، بەبێ گوێدانە ئەوەی کە ئایا بایدن بە دەستی خۆی واژۆی کردوون یان نا.

وەزارەتی دادی ئەمەریکا لە ساڵی 2005دا ڕایگەیاندبوو، مەرج نییە سەرۆک یاسایەک بە دەستی خۆی واژۆ بکات، بەڵکو دەتوانێت ڕێنمایی بەرپرسێک بکات کە "واژۆی سەرۆک دابنێت" لەسەر یاساکە، بۆ نموونە لە ڕێگەی "بەکارهێنانی ئامێری واژۆکردن (قەڵەمی میکانیکی)".

لە ساڵی 2011 ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز بڵاویکردەوە، باراک ئۆباما بووە یەکەم سەرۆک بە بەکارهێنانی "ئامێری واژۆ" (Autopen) یاسایەک واژۆ بکات لەکاتێکدا خۆی لە ئەورووپا بوو.

لە کۆتایی خولی سەرۆکایەتیەکەیدا، بایدن بڕیاری لێخۆشبوونی بۆ چەند کەسێک دەرکرد، لەوانە: هانتەری کوڕی، ئەو ئەندامانەی کۆنگرێس کە لێکۆڵینەوەیان لە ترەمپ دەستپێکردبوو، فەرماندەیەکی سەربازی کە ڕەخنەی لێگرتبوو، هەروەها دکتۆر ئەنتۆنی فاوچی، ئەو پزیشکەی هەماهەنگی ستراتیژی بەرەنگاربوونەوەی کۆڤید-19ـی ئیدارەی ترەمپی دەکرد.