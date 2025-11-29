گەندەڵی کۆتایی بە دەسەڵاتی دووەم بەهێزترین کەسی ئۆکرانیا هێنا

پێش دوو کاتژمێر

ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی، بڕیاری لابردنی ئەندریێ یەرماک، سەرۆکی نووسینگەکەی دا، پاش ئەوەی ئاشکرا بوو کە دەستی لەگەندەڵییەکی گەورەدا هەبووە.

پێنجشەممە، 29ـی تشرینی دووەم 2025، ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز، بڵاوی کردەوە "ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا، لە گوتارێکی تەلەڤزیۆنیدا قبووڵکردنی دەست لەکارکێشانەوەی ئەندریێ یەرماک، سەرۆکی نووسینگەی سەرۆکایەتیی و دووبارە ڕێکخستنەوەی نووسینگەکەی ڕاگەیاند."

سەرۆکی ئۆکرانیا، داوای لە هاووڵاتییان کرد یەکێتیی خۆیان بپارێزن؛ لە کاتێکدا نزیکەی چوار ساڵە خەڵک بە گومانی زۆرەوە لە کاریگەرییەکانی یەرماک لەسەر بڕیارەکانی زێلێنسکی، دەڕوانن. ئێستا کە دەرکەوتووە سەرۆکی نووسینگەی زێلێنسکی دەستی لەگەندەڵییەکەی گەورە لە کەرتی وزەی ئۆکرانیدا هەبووە، وەک زەبرێکی گەورە بۆ پێگەی زێلێنسکی دەزانرێت.

دەست لەکارکێشانەوەی سەرۆکی نووسینگەی زێلێنسکی، لە کاتێکدایە ئۆکرانیا سەرقاڵی دانوستانێکی سەختە لەگەڵ ئەمەریکا دەربارەی نەخشەڕێگایەک بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگی نێوان ئۆکرانیا و ڕووسیا. ئەندریێ یەرماک، سەرۆکایەتیی شاندی ئۆکرانیای لەم دانوستانەدا دەکرد.

بڕیارە، شاندی دانوستانکاری ئۆکرانیا، هەفتەی داهاتوو لە ئەمەریکا بەشداری لە گەڕێکی دیکەی دانوستانی ئاشتیدا بکەن. پێشتر بڕیار بوو یەرماک، سەرۆکایەتیی شاندەکە بکات، بەڵام پاش ئاشکرابوونی دۆسییەی گەندەڵی و لابرانی لە پۆستەکەی، ئیتر بۆی نییە بەشداریی دانوستانەکان بکات.

دوێنێ، هەینی، دەستەی قەڵاچۆکردنی گەندەڵیی ئۆکرانیا، لە ڕاگەیەنراوێکدا بڵاوی کردەوە "لەگەڵ داواکاری گشتیی تایبەت بە دۆسییەی گەندەڵی، ماڵ و نووسینگەی سەرۆکی نووسینگەی سەرۆکایەتیی ئۆکرانیا دەپشکنین و یەرماک، لەو بارەیەوە هاوکاریی تەواومان دەکات."

یەرماک، لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی 'ئێکس' نووسیبوی "دەستەی قەڵاچۆکردنی گەندەڵی و داواکاریی گشتیی تایبەت بە دۆسییەی گەندەڵی، بەبێ هیچ گرفتێک سەرقاڵی پشکنینی ماڵەکەمن و پارێزەرەکانم لەوێ ئامادەن."

یەرماک، پێشتر پارێزەر و بەرهەمهێنی فیلمی سینەما بوو، بە دووەم بە‌‌هێزترین کەسی ئۆکرانیا پاش ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی، دەناسرا.