ئۆکرانیا بەرپرسیارێتی خۆی لە هێرشکردنە سەر کەشتیە نەوتهەڵگرەکانی ڕووسیا ڕاگەیاند

پێش 27 خولەک

ئۆکرانیا بەرپرسیارێتی خۆی لە هێرشکردنە سەر هەر دوو کەشتی نەوتهەڵگری ڕووسی لە نزیک کەناراوەکانی تورکیا لە دەریای ڕەش ڕاگەیاند.

ئەمڕۆ شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، ئۆکرانیا بە فەرمی بەرپرسیارێتی خۆی لە هێرشکردنە سەر هەر دوو کەشتی نەوتهەڵگر لە نزیک کەناراوەکانی تورکیا لە دەریای ڕەش ڕاگەیاند، ئەم قسانەی ئۆکرانیا دوای ئەوە دێت کە دەسەڵاتدارانی تورکیا ئاشکرایان کرد دوو کەشتی نەوتهەڵگری سەر بە "گەشتیگەلی تارمایی ڕووسی" لە نزیک گەرووی بۆسفۆر کراونەتە ئامانج.

وەزارەتی گواستنەوەی تورکیا ڕایگەیاندبوو، یەکێک لە کەشتییەکان بە ناوی "کیرۆس" کە درێژییەکەی 274 مەترە، ڕۆژی هەینی لەکاتی گەڕانەوەیدا لە میسرەوە بۆ ڕووسیا، لە کەناراوەکانی تورکیا هێرشی کراوەتە سەر و ئاگری تێبەربووە.

باسی لەوەشکرد، سەرجەم ئەندامانی ستافی کەشتییەکە کە 25 کەسبوون لەلایەن تیمەکانی فریاگوزارییەوە ڕزگارکراون.

هەر بەگوێرەی وەزارەتی گواستنەوەی تورکیا ئەمڕۆ شەممە، کەشتیەکی دیکە بە ناوی "فیرات"، لە دووری 35 میل لە کەناراوەکانی تورکیا هێرشی کراوەتە سەر و دووکەڵێکی چڕ لە ژووری بزوێنەرەکانی بینراوە، بەڵام تەواوی ستافی کەشتییەکە کە 20 کەسن، سەلامەتن،

بەپێی داتاکانی بۆرسەی لەندەن، هەردوو کەشتییەکە بەهۆی گواستنەوەی نەوتی ڕووسیا و پێشێلکردنی سزاکانی ڕۆژئاواوە لە لیستی ڕەشدان.