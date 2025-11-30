پێش 11 خولەک

بەڕێوه‌بەری پەیوەندییەكان و ڕاگەیاندن لە وەزارەتی ناوخۆی عێراق، دەڵێت: ئەنجامی لێکۆڵینەوە لە هێرشەکەی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر، لە قۆناغی کۆتاییدایە و لە ماوەیەکی نزیکدا ئەنجامەکە بە فەرمی ڕادەگەیەنەرێت.

یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەمی 2025، میقداد میری، بەڕێوه‌بەری پەیوەندییەكان و ڕاگەیاندن لە وەزارەتی ناوخۆی عێراق، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: هێرشەکەی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر، ڕووداوێكی دڵتەزێن بوو، ئابووریی عێراقی كردە ئامانج.

بەڕێوه‌بەری پەیوەندییەكان و ڕاگەیاندن لە وەزارەتی ناوخۆی عێراق، ڕایگەیاند: لیژنەی لێكۆڵینەوە بە سەرۆكایەتیی وەزیری ناوخۆی عێراق سەردانی شوێنی ڕووداوەکەی کرد و ڕاپۆرتی كۆتایی و چەندین كارەكانی دیكەیان تەواو كردووە.

جەختی لەوەش کردەوە، ئه‌نجامی لێكۆڵینه‌وه‌ لە هێرشه‌كه‌ی سەر كۆرمۆر له‌ قۆناغی كۆتاییدایه‌، بەڵام تا پەسەند نەكرێت ناتوانم زانیاری زیاتر بدەم و لە ماوەیەكی نزیكدا ئەنجامی ڕاپۆرتەكە بە فەرمیی ڕادەگەیەنرێت.

درەنگانی شەوی چوارشەممە 26ـی تشرینی دووەمی 2025، کێڵگەی گازی کۆرمۆر لە چەمچەماڵ، بۆردومان کرا، بەو هۆیەوە بەرهەمهێنانی گاز لە کێڵگەکە و هەناردەی گاز بۆ سەرجەم وێستگەکانی کارەبا ڕاگیران.

هەروەها بەرەبەیانی پێنجشەممە، 27ـی تشرینی دووەمی 2025، هەردوو وەزارەتی کارەبا و سامانە سروشتییەکان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەیان بەوە دابوو، بە مووشەک هێرش کرایە سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر، بەهۆیەوە تەواویی هەناردەی گاز بۆ وێستگەكانی كارەبا ڕاگیران.

دوو ڕۆژ دوای ڕووداوەکە، بە فەرمانی ڕاستەوخۆی محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، شاندێکی ئەمنیی باڵای هاوبەش بە سەرۆکایەتیی وەزیرانی ناوخۆی عێراق و هەرێمی کوردستان و سەرۆکی دەزگای هەواڵگری گەیشتنە کێڵگەی گازی کۆرمۆر، ئامانجی سەرەکییان ئاشکراکردنی ناسنامەی هێرشبەران و ئامادەکردنی ڕاپۆرتێکی تێروتەسەل بوو بۆ فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان.