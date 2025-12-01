فێستیڤاڵی گوڵاوی بانە لە لیستی ڕووداوە گەشتیارییەکانی ئێراندا تۆمار کرا

پێش 15 خولەک

فێستیڤاڵی گوڵاوی شاری بانە وەک دەیەمین ڕووداوی گەشتیاریی پارێزگای سنە، لە لیستی ڕووداوە گەشتەوەرییەکانی ئێراندا تۆمار کرا.

پویا تالبنیا، سەرپەرشتی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی گەشتیاریی پارێزگای سنە، بە ئاژانسی هەواڵی 'ئیرنا'ی ڕاگەیاند "وەزارەتی میراتی کولتووری، گەشتیاریی و پیشەدەستییەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران، ڕۆژی 26ـی تشرینی دووەم 2025، فێستیڤاڵی گوڵاوی بانەی لە ئاستی ناوچەیی و لە لیستی ڕووداوە گەشتیارییەکانی وڵاتدا، تۆمار کرد."

تالبنیا، گوتیشی: فیستیڤاڵی گوڵاوی بانە، ساڵانە لە 31 ئایاردا بەڕێوە دەچێت و بە تۆمارکردنیشی، ژمارەی ڕووداوە گەشتیارییەکانی پارێزگای سنە گەیشتە 10 ڕووداو.

سەرپەرشتی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی گەشتیاریی پارێزگای سنە، جەختی کردەوە لەوەی "تۆمارکردنی ئەم فێستیڤاڵە کاریگەرییەکەی گەورەی لەسەر ناساندنی توانایی کولتووری، ئاینی و گەشتیاری پارێزگای سنە دەبێت."

لە گوندەکانی دەوروبەری بانە، 88 دۆنم باخی گوڵەباخ هەن و ساڵانە زیاتر لە 66 تۆن گوڵەباخ و نزیکەی 20 هەزار لیتر گوڵاویان لێ بەرهەم دەهێنرێت.

باخەکانی گوڵەباخ، لەو شارەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان سەرنجی گەشتیارانییان ڕاکێشاوە و تا ئێستا دوو فێستیڤاڵی تایبەت بە گوڵاوی تێدا بەڕێوە چووە و ژمارەیەکی زۆری گەشتیارانی شارەکانی دیکەی ئێران بەشدارییان تێدا کردوە.

ڕێوڕەسمی پیرشالیار، جەژنی کۆمسا، جەژنی گەورەی نەورۆزی سنە، نەورۆزی تەنگیسەر، نەورۆزی زستانە و فێستیڤاڵی شلیک لە گوندی شییان، ڕێوڕەسمی هەزار دەف، فێستیڤاڵی هەڵپەڕكێی بانە، فیستێڤاڵی ترێی حەسەنئاوا و وسووکەند و فێستیڤاڵی گوڵاوی بانە، تا ئێستا لە لیستی ڕووداوە گەشتیارییەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێراندا تۆمار کراون.