پێش 32 خولەک

ئه‌مرۆ دووشه‌ممه‌، 1ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئومێد خۆشناو پارێزگاری هه‌ولێر له‌ دیوانی پارێزگا سه‌رپه‌رشتی كۆبوونه‌وه‌یه‌كی تایبه‌تی‌ كرد.

له‌ كۆبوونه‌وه‌كه‌دا كه‌ به‌ ئاماده‌بوونی هێمن قادر، جێگری پارێزگار و نه‌به‌ز عه‌بدولحه‌مید، قاییمقامی قه‌زای ناوه‌ندی هه‌ولێرو كوێستان ئه‌حمه‌د، قایمقامی شارۆچکەی خه‌بات به‌ڕێوه‌چوو، سه‌ره‌تا پارێزگاری هه‌ولێر باسی له‌ بایەخی گۆڕانكاری له‌ پۆسته‌ كارگێڕییه‌كان كرد و كه‌ ده‌بێته‌ هۆكارێك بۆ نوێبوونه‌وه‌ و به‌خشینی گڕوتینی زیاتر له‌ ڕاپه‌ڕاندنی ئه‌ركه‌ ئیدارییه‌كان. دواتر پارێزگاری هه‌ولێر ستایشی ئەوانەی کرد كه‌ گۆرانكاریه‌كان ده‌یانگریته‌وه و ئاماژه‌ی به‌ خاڵه‌ ئه‌رێنیه‌كانیاندا، له‌ماوه‌ی ده‌ست به‌كاربوونیان به‌ دڵسۆزیه‌وه‌ ئه‌ركه‌كانیان ڕاپه‌راندووه، هاوكات ڕێنمایی تایبه‌تی پێشكه‌ش كرد سه‌باره‌ت به‌وانه‌ی جێگۆركێان پێ كراوه‌ له‌وه‌ی پێویسته‌ به‌ ڕێنمایی و پاڵپشت به‌ یاسا به‌رده‌سته‌كان كاروباره‌كانی هاووڵاتیان ڕایی بكه‌ن و خۆیان به‌ دوور بگرن له‌ مه‌حسوبیه‌ت و مه‌نسوبیه‌ت .

له‌م چوارچێوه‌یه‌دا پارێزگاری هه‌ولێر ئاماژه‌ی به‌ فه‌رمانی كارگێڕی تایبه‌ت به‌و گۆڕانكارییه‌كاندا‌ كرد، كه‌ بڕیاریان له‌سه‌ر دراوه‌، ئه‌وانیش‌ بریتین له‌ :

یه‌كه‌م: خانه‌نشینكردنی حامد مسته‌فا محه‌ممه‌د ئه‌مین، له‌ پۆستی قایمقامی قه‌زای پیرمام و دانانی كاروان كه‌ریم خان وه‌ك قایمقامی قه‌زاكه‌ به‌ وه‌كاله‌ت.

دووه‌م: دانانی سواره‌ ئه‌كره‌م ئه‌حمه‌د وه‌ك قایمقامی قه‌زای شه‌قڵاوه.

سێیه‌م: به‌خشینی تۆڵه‌ مه‌هدی خۆشناو له‌ ئه‌ركی به‌ڕێوه‌به‌ری ناحییه‌ی به‌حركه‌ و گواستنه‌وه‌ی بۆ ناو دیوانی وه‌زاره‌تی ناوخۆ و سپاردنی ئه‌ركی به‌ڕێوه‌به‌ری ناحییه‌كه‌ به‌ ئه‌فسه‌ری بنكه‌ی پۆلیسی ناحیه‌ی به‌حركه به‌ وه‌كاله‌ت‌.

چواره‌م: ‌به‌خشینی رابه‌ر ساڵح شێره‌ له‌ ئه‌ركی به‌ڕێوه‌به‌ری ناحیه‌ی رزگاری و گواستنه‌وه‌ی بۆ ناو دیوانی وه‌زاره‌تی ناوخۆ و سپاردنی ئه‌ركی به‌ڕێوه‌به‌ری ناحییه‌كه‌ ‌به‌ ئه‌فسه‌ری بنكه‌ی پۆلیسی ناحیه‌ی ڕزگاری به‌ وه‌كاله‌ت .

جێی باسه‌ له‌لایه‌ن پارێزگاری هه‌ولێره‌وه‌ سوپاس و پێزانین پێشكه‌شی حامید مسته‌فا محه‌م،مه‌د ئه‌مین كرا، له‌به‌رامبه‌ر ئه‌رك و ماندووبوون و خزمه‌تكردنی له‌ ماوه‌ی رابردوودا، هه‌روه‌ها پیرۆزبایی له‌وانه‌ كرد كه‌ ئه‌ركی نوێی ئیداریان پێ ڕاسپێردراوه‌ .