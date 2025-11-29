هەژار سەلام نوێترین ڕۆمانی خۆی بەناونیشانی 'خۆڵەمێشی هاوارەکان' بڵاو کردەوە
ئەمڕۆ شەممە، 29ی تشرینی دووەم، لە هۆڵی میدیا، ڕۆماننووس د. هەژار سەلام، نوێترین ڕۆمانی خۆی بەناوی "خۆڵەمێشی هاوارەکان" بڵاو کردەوە.
نووسەری ڕۆمانەکە دەڵێت: ئەمە بەرگی سێیەم و تەواوکەری بەرگی یەکەم و دووەمی ڕۆمانەکەمە.
د. هەژار سەلام، دەربارەی بڵاوکردنەوەی ڕۆمانە نوێیەکەی، بۆ کوردستان24 گوتی: کتێبی "خۆڵەمێشی هاوارەکان"، بەرگی سێیەمی ڕۆمانەکەمە، بەرگی یەکەمی ناوی "ژوورە سپیەکەمە" بەرگی دووەمی ناوی "دوورگەی خەونەکانە" بەرگی سێیەمیشی کە ئێستا بڵاوم کردووەتەوە بەناوی "خۆڵەمێشی هاوارەکان"ە.
هەروەها دەڵێت: هەر سێ بەرگی ڕۆمانەکە، باس لە کوڕێکی گەنج دەکات، تا تەمەنی پیری کوڕەکە باس دەکات کە چۆن هەندێک ڕووداوی سادە و بچووک لە ژیانی ئەو کوڕە تەواوی ژیانی تا کاتی بەتەمەنیشی دەگۆڕن و ڕێچکەی ژیانی بەتەواوی لادەدەن لەو شوێنەی بڕیار بوو پێیدا بڕوات.
نووسەری ڕۆمانی خۆڵەمێشی هاوارەکان، ئاماژەی بەوەش دا "ڕۆمانەکە ئێستا کۆتایی پێ هاتووە و دەتوانم بڵێم ژانرێکی واقعی و درامی هەیە، تێکەڵکێش کراوە لەگەڵ هەندێک ڕاستی و زانستی پزیشکی و نەخۆشی دەروونی، ئێستا کۆتا بەشی ڕۆمانەکەم بڵاوکردۆتەوە و هیوادارم بەدڵی خوێنەران بێت."
د. هەژار سەلام، دانیشتووی شاری هەولێرە، پیشەی خۆی دکتۆرە، هەروەها یەکێکە لە ڕۆمانننووسە گەنجەکان.