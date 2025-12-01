لە 80%ـی داهاتی عێراق بۆ مووچەیە

پێش 34 خولەک

شارەزایەکی ئابووری داهاتی نەوتی و نانەوتی عێراقی ئاشکرا کرد، دەڵێت، لە کۆی داهاتی ساڵانە نزیکەی 80 ترلیۆن دینار بۆ مووچەی فەرمانبەران و خانەنشینان و تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی خەرج دەکرێت.

حەیدەر شێخ، شارەزای ئابووری لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: داهاتی هەناردەکردنی نەوتی خاوی عێراق لە 10 مانگی ڕابردوودا، 89 ترلیۆن دینار بووە، پێشبینیش دەکرێت تا کۆتایی ئەمساڵ بۆ 105 ترلیۆن دینار بەرزبێتەوە.

حەیدەر شێخ ئاماژەی بەوەشکرد، "داهاتی نانەوتی تا کۆتایی ئەمساڵ دەگاتە 13 ترلیۆن دینار."

ڕوونیشی کردەوە "نزیکەی 80 ترلیۆن دینار لە کۆی داهاتی ساڵانە بۆ مووچەی فەرمانبەران و خانەنشینان و تۆڕی پاراستنی کۆمەڵایەتی خەرج دەکرێت، لە کاتێکدا ئەوەی دەمێنێتەوە دەچێتە سەر خەرجییە گشتییەکانی دەوڵەت."

ئەو پسپۆڕەئ ئابووری باسی لەوەشکرد، "کورتهێنانی دارایی بە 30 ترلیۆن دینار خەمڵێندراوە"، دەشڵێت، "هۆکارەکەی قەبارەی خەرجییەکانی ئێستا و بێتوانایی حکوومەتە لە خەرجکردنی شایستەکانی ژمارەیەک وەزارەت، دیارترینیان وەزارەتی تەندروستی، ئەمەش بەهۆی ئەوەیە تاوەکوو ئێستا خشتەی بودجە پەسەند نەکراوە."

ماوەیەکی زۆرە عێراق لە 90% پشتی بە داهاتی نەوت بەستووە، ئەمەش وایکردووە لەکاتی دابەزینی نرخی نەوت دارایی وڵات ڕووبەڕووی کێشە بێتەوە، هەرچەندە حکوومەت لە ساڵانی ڕابردوودا پلانی هەمەچەشنکردنی داهات ڕاگەیاندووە، بەڵام ڕێژەکە سنووردارە بەشی دابینکردنی خەرجییە گشتییەکان ناکات.