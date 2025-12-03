مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە بنەماڵەی پێشمەرگەی دێرین قنجۆ عەبدولجەبار دەکات

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ چوارشەممە، 3ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پەیامێکی سەرەخۆشی ئاڕاستەی بنەماڵەی پێشمەرگەی دێرین قنجۆ عەبدولجەبار ڕێکانی کرد.

دەقی پەیامی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێم؛

بەهی و سەرەخۆشیێ ل ماڵبات و هەڤالێت خودێ ژێ رازی کەسایەتێی وەلاتپارێز و فەرماندە و پێشمەرگەیێ دێرین قنجۆ عەبدولجەبار ڕێکانی دکەین و هەڤپشکێ خەما وانم.

خودێ مەزن گیانێ وی ب بەهەشتێ شاد بکەت و سەبر و هەدارێ ب کەسوکار و هەڤاڵێن وی بدەت.