سەدر بەهۆی ئەمەریکییەکانەوە پێشانگەی کتێب لە بەغدا بایکۆت دەکات

پێش کاتژمێرێک

موقتەدا سەدر، ڕێبەری ڕەوتی نیشتمانیی شیعە، بڕیاری دا بەشداری لە پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێبی بەغدا نەکات، ئەمەش دوای ئاشکرابوونی بەشداریی باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە پێشانگەکەدا.

دامەزراوەی میراتی سەید محەممەد سەدر، سەر بە ڕەوتی سەدر، لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، "دوای دڵنیابوون لە بەشداریی باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە بەشێک لە پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێبی بەغدا و بە پشتبەستن بە فەرمانی ڕاستەوخۆ و دەستبەجێی موقتەدا سەدر، دامەزراوەکەمان بڕیاری دا بەشداری لەو پێشانگایەدا نەکات."

بڕیارە ئەمڕۆ چوارشەممە، 03ـی کانوونی یەکەمی 2025، شەشەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێبی عێراق لە بەغدا دەستپێدەکات و تا 13ـی ئەم مانگە بەردەوام دەبێت. پێشانگاکە لە لایەن دامەزراوەی "مەدا" بۆ ڕۆشنبیری، هونەر و ڕاگەیاندن ڕێکخراوە.

موقتەدا سەدر و لایەنگرانی بەردەوام دژایەتیی خۆیان بۆ بوونی هێز و بەرژەوەندییەکانی ئەمەریکا لە عێراق دەربڕیوە. ئەم هەڵوێستە نوێیەی سەدر لە کاتێکدایە چەندین جار داوای کشانەوەی هێزە بیانییەکانی لە عێراق کردووە و بەشداریی باڵیۆزخانەی ئەمەریکای لە چالاکییەکی ڕۆشنبیریی گەورەی وەک پێشانگەی کتێبی بەغدادا، بە دەستوەردان و دەرکەوتەیەک لە دەرکەوتەکانی هەژموونی ئەمەریکا لە وڵاتەکەدا دەزانێت.