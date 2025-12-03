هونەری

ئەکرەم بەکر پێشانگەیەکی تایبەت بە تابلۆکانی لە هەولێر کردەوە

کوردستان تابلۆی هونەری

ئەمڕۆ چوارشەممە، 3ـی تشرینی یەکەمی 2025، لە گەلەری میدیا لە هەولێر، هونەرمەندی نیگارکێش ئەکرەم بەکر، نوێترین پێشانگەی تایبەت بە تابلۆکانی کردەوە و بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت.

هونەرمەندی نیگارکێش ئەکرەم بەکر، دەربارەی کردنەوەی پێشانگاکەی، بە کوردستان24ـی گوت: ئەوە یەکەم پێشانگەمە لە هەوڵێر دەیکەمەوە، هەروەها پێشانگەکە 32 تابلۆی تێدایە، زۆربەی تایلۆکانم بە ڕەنگی زەیتییە، هەندێکی بە پێنووس و خەڵوز کراوە و تابلۆکانم هەمووی سرووشتی بێ دەنگە، تابلۆکانم ڕیالییەکی تەواوە و زۆر ووردبوومەتەوە لە کارەکان، کارەکانی من تەواو بێدەنگی و ئارامییە و ئاهەنگ بە ووردەکاری دەگێڕم. 

ئەو هونەرمەندە دەڵێت: لای من هونەر چێژە، هونەر ناتوانێ جوان بێت ئەگەر ڕاست نەبێت، ڕاستیش نابێت ئەگەر خوێندنەوەی تەواوت بۆی نەبێت. پەیامی من بۆ هونەر بەشێوازێکی گشتی ئاشتی و هێمنی و ئارامییە، لەناوەڕاستی ئەو هەموو جەنگ و ڕووخان و تێکچوونە، تابلۆکانم ڕاکردنێکە لەو ڕاستیەی کە تێیدا دەژیم، ئەو شتەیە کەوا دڵم خۆش دەکات، بەشێوازێکی گشتی حەزم لەو کارەیە کە دەیکەم و هەندێک شت هەیە سەرنجم ڕادەکێشێت و منیش دەیخەمە ناو تابلۆکانم.

هونەرمەندی نیگارکێش ئەکرەم بەکر، خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستانە و ساڵی 1974 لەدایکبووە، ئەندامی سەندیکای نیگارکێشانی سووریا بووە، پەیمانگای هونەرە جوانەکانی لە سووریا تەواو کردووە، چەندین پێشانگای تایبەت بەخۆی لە سووریا و بەیرووت کردۆتەوە. شێوازی کارە هونەرییەکانی تەواو ڕیالیزمییە.

 

 

 
 
 
 
