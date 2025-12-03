نێچیرڤان بارزانی: ئەمەریکا هەمیشە لەپاڵ گەلی کوردستان وەستاوە

پێش دوو کاتژمێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی کونسوڵخانەی ئەمەریکا لە هەولێر گوتی: بوونی ئەم ناوەندە دیپلۆماسییە لێرە پەیامێکی سیاسیی ڕوونە دەربارەی هەولێر و هەرێمی کوردستان و دەرخەری ئەو هاوبەشییە قووڵەی کە ئەمەریکا لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان هەیەتی.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان، گوتیشی: پەیوەندیی هەرێمی کوردستان و ئەمەریکا لە سەر بنەمای ئەو هاوکارییە هاوبەشەی نێوانمان لە ماوەی سێ دەیەی ڕابردوودا بنیات نراوە. ئەمەریکا لە سەختترین کاتەکاندا لە پاڵ گەلی کوردستان وەستاوە.

ساڵی 2003 لە کاتی ئازادکردنی عێرقدا پێکەوە بووین، پێکەوە لە ساڵی 2014 شانبەشانی هێزی پێشمەرگە و هێزەکانی ئەمەریکا و هاوپەیمانان و هێزە عێراقییەکان شەڕی تیرۆریستانی داعشمان کرد و ئەفسانەی داعشمان تێکشکاند.

نێچرڤان بارزانی، لە درێژەی قسەکانیدا گوتی: پابەندیی ئەمەریکا لەسەر ئاشتی و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان و عێراق، ڕەنگدانەوەی متمانەیە بەم پێشکەوتن و پێکەوەژیانەی کە وەک نموونەیەکی سەرکەوتوو پێشکەشمان کردووە.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان، جەختی کردەوە لەوەی، ئێمە تەنیا خوازیاریی هاوکاریی نێوان حکوومەتەکان نین، بەڵکوو دەمانەوێ پەیوەندیی نێوان کۆمەڵگە و کۆمپانیاکانی ئێمە و ئەمەریکا گەشە پێ بدەین. دەمانەوێ گەنجەکانمان لەگەڵ گەنجانی ئەمەریکا پەیوەندی بنیات بنێن.

نێچیرڤان بارزانی، گوتیشی: ئێمە دەمانەوێ هەرێمی کوردستان ببێتە هاوبەشی سەقامگیری و ئاشتی و پێشکەوتنی ناوچەکە، نەک گۆڕەپانی ململانێ؛ بۆ ئەوەش بەردەوام دەبین لە هەوڵەکانمان بۆ چارەکردنی سەرجەم کێشەکانمان لەگەڵ بەغدا بە گوێرەی دەستوور.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە کۆتایی قسەکاندا، گوتی: سوپاسی گەل و حکوومەتی ئەمەریکا دەکەین بۆ بەردوامیی پشتیوانیی و هاوکارییان بۆ هەرێمی کوردستان. پشتیوانی تەواوی هەوڵەکانی سەرۆک دۆناڵد ترەمپ دەکەین بۆ سەپاندنی ئاشتی و سەقامگیریی لە ناوچەکەدا.