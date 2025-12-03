مایکڵ ڕیگەس: خوازیاری پەرەپێدانی زیاتری وەبەرهێنانی ئەمەریکین لە کوردستان

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ چوارشەممە، 3ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ مایکڵ ڕیگەس، جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا کۆبووەوە.

جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا، ئاماژەی بە گرنگیی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و ئەمەریکا کرد و گوتی: کردنەوەی کۆمەڵگەی نوێی کونسوڵخانەی ئەمەریکا لە هەولێر، نیشانەی پابەندبوونی وڵاتەکەیەتی بە پەیوەندیی بەهێز و دۆستایەتی لەگەڵ هەرێمی کوردستان. دووپاتیشی کردەوە کە خوازیاری پەرەپێدانی زیاتری وەبەرهێنانی ئەمەریکین لە کوردستان.

سەرۆکی حکوومەت سوپاسی پشتیوانیی بەردەوامی ئەمەریکای لە قۆناخە جیاجیاکاندا کرد و ئامادەیيی هەرێمی کوردستانیشی بۆ برەودان بە پەیوەندیی دوولایەنە لە هەموو بوارەکاندا دووپات کردەوە.

هەردوولا بە توندترین شێوە هێرشی تیرۆریستی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆریان شەرمەزار کرد.

دۆخی گشتیی عێراق دوای هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەران و گفتوگۆکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق ، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە بوو.