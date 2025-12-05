ماکرۆن لە چینەوە داوای فشار خستنە سەر ئابووری ڕووسیا دەکات
لە میانی سەردانەکەی بۆ چین، سەرۆکی فەرەنسا ئیمانوێل ماکرۆن گوتارێکی پێشکەش کرد و داوای کرد هەوڵەکانی پاڵپشتی ئۆکرانیا بەردەوام بێت.
ڕۆژی هەینی 5ی کانوونی یەکەمی 2025، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا داوای کرد پشتیوانیی سەربازیی بۆ پاڵپشتیکردنی ئۆکرانیا بەردەوام بن و فشار بۆ سەر ئابووریی ڕووسیا زیاد بکرێت.
سەرۆکی فەرەنسا لە گوتارەکەی کە لە وڵاتی چین پێشکەشی کرد، جەختی لەسەر پێویستیی یەکخستنی هەڵوێستی ئەورووپا و ئەمەریکا کردەوە لە چارەسەرکردنی پرسی ئۆکرانیا.
ماکرۆن گوتی: دەبێت بەردەوام بین لە پشتیوانیی سەربازیی و دروستکردنی فشار بۆ سەر ئابووریی ڕووسیا، یەکگرتوویی نێوان ئەمەریکا و ئەورووپا سەبارەت بە پرسی ئۆکرانیا پێویستییەکی بنەڕەتییە و هەرگیز لێی سڵ ناکەینەوە.
چوارشەممە 3ی کانوونی یەکەمی2025، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا بە سەردانێکی سێ ڕۆژە سەردانی بەیژینگی کرد و چاوی بە هاوتا چینییەکەی کەوت، ئەمەش چوارەمین سەردانی ماکرۆن بوو بۆ چین لە دەستبەکار بوونی وەکو سەرۆکی فەرەنسا لە ساڵی 2017-ەوە تا ئێستا.