لیژنەی ئەمنیی پارێزگای هەولێر وەڵامی مەڵبەندی سێی یەکێتی دەداتەوە

پێش دوو کاتژمێر

لیژنەی ئەمنیی هەولێر بە بیر هێنانەوەی دۆسیەی هاوکار جاف و هێرشکردنە سەر هۆتێل لالەزار، وەڵامی یەکێتی دەداتەوە.

لە وەڵامی پەیامی مەڵبەندی سێی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان سەبارەت بە دەستگیرکردنی بەرپرسی کۆمیتەکەیان لە خەبات، لیژنەی ئەمنیی پارێزگای هەولێر ئەمڕۆ هەینی 5ی کانوونی یەکەمی 2025 ڕوونکردنەوەیەکی بڵاو کردەوە و تێیدا جەختی لەوە کردەوە کە، پابەندبوونی تەواویان بە سەروەریی یاساوە هەیە و دەرگایان بۆ نوێنەرایەتیی وڵاتان و کونسوڵخانەکان و نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ واڵایە بۆ چاودێریکردنی پرۆسەی لێکۆڵینەوەکان تا دڵنیا ببنەوە لەوەی چارەنووسی تۆمەتباران تەنیا بە یاسا یەکلایی دەکرێتەوە.

هاوکات لیژنەکە لە پەیامەکەیدا وەڵامی مەڵبەندی سێی یەکێتی داوەتەوە و بەوە تۆمەتباری کردن کە بەبێ گەڕانەوە بۆ دامەزراوە فەرمییەکان و بە بەکارهێنانی تانک و زرێپۆش و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و چەکی قورس هێرشیان کردۆتە سەر هۆتێل لالەزار و لە ناو جەرگەی شاردا بوونەتە هۆی شەهیدکردنی هاووڵاتی و تێکدانی ماڵی هونەرمەندان.

لیژنەی ئەمنی پارێزگای هەولێر، دۆسیەی تیرۆرکردنی ئەفسەر هاوکار جافی وەبیر یەکێتی هێنایەوە کە بە گووتەی لیژنەکە، یەکێتی داڵدەی بكەرانی ئەو تاوانەی داوە و ئامادە نییە ڕادەستی دادگایان بکات بۆ ئەوەی ڕاستیی تێوەگلانی بەرپرسانیان پەردەپۆش بکەن.

سەبارەت بە دەستگیرکراوانی ڕووداوەکانی قەزای خەباتیش، لیژنەی ئەمنیی هەولێر ڕایگەیاند، ئەو کەسانە وەک تۆمەتبار مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت و ئەگەر یەکێتی نیگەرانە، ئەوا مانای وایە خۆی بە هاوبەشی ئەو ئاژاوەگێڕییە دەزانێت و ئەگەریش تێوەنەگلاون، پێویستە سوپاسگوزار بن کە یاسا جێبەجێ دەکرێت.