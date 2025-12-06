خانمە نیگارکێشەکانی شنۆ، بەرهەمەکانیان نمایش دەکەن

پێش 58 خولەک

پێنجشەممە، 3ـی کانوونی یەکەم 2025، پێشانگەیەکی وێنەکێشان بە بەشداریی 25 خانمە هونەرمەند، لە شاری شنۆی سەر بە پارێزگای ورمێی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کرایەوە و لە لایەن هونەردۆستان و خەڵکی شارەکە بە باشی پێشوازیی لێ کراوە.

بە گوتەی هونەرمەندانی بەشداربوو "یەکەم جارە ئەم پێشانگەیە دەکەنەوە و گەشبینن بەوەی هونەری مۆسیقا، ئەکتەری، نیگارکێشی، فۆتۆگرافی و هونەرەکانی دیکە بەراورد بە پێشتر، بەرەوپێشچوونی زیاتر بە خۆیانەوە ببینن و داوا لە دایک و باوکان دەکەن منداڵەکانیان زیاتر هان بدەن، بۆ ئەوەی هۆگری هونەر ببن. پێشانگەکە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت و هونەرمەندان داوا لە خەڵک دەکەن سەردانی پێشانگەکە بکەن."

سومەییە دەرواژ، ڕاهێنەر و هونەرمەند، بە کوردستان 24ـی گوت: ئەم پێشانگایە بەرهەمی دوو ساڵ هەوڵ و ماندوبوونی گرووپی کچانی ئەم شارەیە، کە 25 خانمە هونەرمەند بەشداریان تێدا کردووە و 195 بەرهەمی هونەری کە بە قەڵەمی ڕەش کاریان لەسەر کراوە نمایش کراون.

سەرگوڵ مورادی، فێرخوازی هونەرییە و زیاتر لە 6 ساڵە لەم بوارەدا کار دەکات، دەڵێت: ئەمە یەکەم پێشانگایە کە دوای هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆر، وێڕای مامۆستاکانیان توانیومانە تێیدا بەرهەمەکانمان نمایش بکەین. بەخۆشحاڵییەوە دانیشتووانی هونەردۆستی شنۆ، بە گەرمیی پیشوازیی لە کارەکانمان دەکەن.

لە سەردەمی ئێستادا هونەری مۆسیقا، ئەکتەری، نیگارکێشان و فۆتۆگرافی و هونەرەکانی دیکە بەراورد بە پێشتر بەرەوپیشچوونی بە خۆیەوە بینیوە، هونەرمەندان بەمە گەشبینن و داواش لە دایک و باوکان دەکەن منداڵەکانیان بۆ فێربوونی هونەر هان بدەن.

بابەتی جیاجیا لە تابلۆ نمایشکراوەکاندا دەبینرێ، بە تایبەت وێنەی کەسایەتیی دیار، هونەرمەند و شاعیرانی گەلی کورد، ئەوەش دەرخەری هۆگربوونی گەنجانی ئەو شارە و ڕۆژهەڵاتی کوردستانە بە مێژوو و ناسنامەی کوردستان.