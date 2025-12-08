چوارچێوەی هەماهەنگی پرسی دیاریکردنی سەرۆک وەزیرانی نوێ تاوتوێ دەکات

پێش کاتژمێرێک

لە پێشهاتێکی سیاسیی گرنگدا کە ئاماژەیە بۆ نزیکبوونەوەی وادەی گۆڕانکارییەکان لە دەسەڵاتی جێبەجێکردندا، چوارچێوەی هەماهەنگیی هێزە شیعییەکان لە دواین کۆبوونەوەیدا بە فەرمی دۆسیەی دیاریکردنی بەربژێری نوێ بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق خستە سەر مێزی گفتوگۆ.

لە کۆبوونەوەکەدا سەرکردەکانی چوارچێوەکە ڕێککەوتن لەسەر دانانی خشتەی کاتی دیاریکراو بۆ یەکلاییکردنەوەی ئەم پرسە سیاسییە.

چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەی خولیی ژمارە 253ـی خۆی لە نووسینگەی عەبدولحوسێن موسەوی، سەرۆکی هاوپەیمانیی نەهجی نیشتمانی ئەنجام دا.

بەپێی زانیارییە بڵاوکراوەکان، تەوەرێکی سەرەکیی کۆبوونەوەکە تایبەت بووە بە گفتوگۆکردن لەسەر میکانیزم و هەنگاوەکانی دەستنیشانکردنی کەسایەتییەک بۆ سەرۆکایەتیی حکوومەتی داهاتوو.

لە کۆبوونەوەکەدا باس لەو پەیوەندی و گفتوگۆیانە کراوە کە ئێستا لەنێوان هێزە نیشتمانییەکان لەلایەک و هێزەکانی ناو خودی چوارچێوەی هەماهەنگی لەلایەکی ترەوە لە ئارادان.

لەو چوارچێوەیەدا، بەشداربووان گەیشتوونەتە ڕێککەوتن بۆ ئەوەی پابەند بن بە وادەیەکی دیاریکراوەوە بۆ تەواوکردنی ڕێکارەکانی یەکلاییکردنەوەی پۆستەکان و شایستەکان.

هاوکات محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق کە لە کۆبوونەوەکەدا ئامادە بووە، ڕاپۆرتێکی لەسەر دوایین گۆڕانکارییە ئەمنی و سیاسییەکان خستووەتە ڕوو، تێیدا جەختی لەسەر گرنگیی بەردەوامیی هەماهەنگییەکان کردووەتەوە بۆ پاراستنی سەقامگیری و جێبەجێکردنی داواکارییەکانی ئەم قۆناغە هەستیارە.

چوارچێوەی هەماهەنگی پێشوازیی لە هەر هەنگاوێک کردووە ببێتە هۆی بەهێزکردنی کاری هاوبەشی نێوان هێزە سیاسییەکان بە ئامانجی یەکخستنی هەڵوێستەکان بەرانبەر بەو ئاڵنگارییانەی ڕووبەڕووی وڵات بوونەتەوە.



ئەم کۆبوونەوەیەی چوارچێوەی هەماهەنگی لە کاتێکدایە، عێراق بە قۆناغێکی سیاسیی هەستیاردا تێدەپەڕێت، بەپێی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی چوارچێوەی هەماهەنگی، جووڵاندنی پرسی بەربژێری نوێ بۆ سەرۆک وەزیران، ئاماژەیە بۆ ئامادەکاریی هێزە شیعییەکان کە گەورەترین فراکسیۆنی پەرلەمانین بۆ قۆناغی دوای هەڵبژاردن یان ڕێککەوتنێکی نوێی سیاسی بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت.

چوارچێوەی هەماهەنگی کە زۆربەی هێزە شیعییەکان (جگە لە سەدرییەکان) لەخۆ دەگرێت، وەک بڕیاردەری سەرەکی لە دیاریکردنی سەرۆک وەزیران دەمێنێتەوە، دیاریکردنی وادەی دیاریکراو بۆ یەکلاییکردنەوەی کاندیدەکە، نیشانەی ئەوەیە کە لایەنەکان دەیانەوێت ڕێگری لە دروستبوونی بۆشایی سیاسی یان دواکەوتنی پێکهێنانی حکوومەت بکەن، هاوشێوەی سیناریۆکانی ساڵانی ڕابردوو کە پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەت بۆ ماوەیەکی درێژ پەک دەخرا.