بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی زێی بچووک زیانی بە پڕۆژەکانی ماسی گەیاند
ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەباح عوسمان، بەڕێوەبەری کشتوکاڵی تەقتەق بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند؛ بەهۆی بارانبارینی زۆر و بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی زێی بچووک، زیانێکی زۆر بەر پڕۆژەکانی حەوزی ماسی کەوتووە.
بەڕێوەبەری کشتوکاڵی تەقتەق ئاماژەی بەوەش کرد، بەشێکی زۆری پڕۆژەکان لە سنووری تەقتەق، شوان و ئاغجەلەر ئاو بردوونی ژێرئاو کەوتوون و زیانی ماددیی زۆریان بەرکەوتووە.
بەهۆی بارانی بەخووڕەوە دوێنێ سێشەممە، 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە چەمچەماڵ لافاو زیانی گیانی ماددی لێکەوتەوە و لە بارەی زیانەکانەوە، ڕهمك ڕهمهزان، قیمقامی قهزای چهمچهماڵ: بە هۆی لافاوەوە زیانێکی زۆری ماددەی بە دانیشتووانی ناحیە و گوندەکانی سەر بە قەزای چەمچەماڵ کەوتووە و لە ئەنجامدا 2 هاووڵاتی گیانیان لەدەستداوە و 14 کەسی دیکەش برینداربوون.
ئاماژەشیدا، لە ناوەندی شاری چەمچەماڵ زیاتر لە 500 خانوو و 100 دووکان زیانیان بەرکەوتووە، چوار پردیش لە سنووری قەزاکەدا ڕووخاون.
بە گوێرەی ئامارێکی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، تەنیا لە 12 کاتژمێردا لە 9ی بەیانی تا 9ی ئێوارەی دوێنێ سێشەممە لە چەمچەماڵ 80 ملم و لە دەربەندیخان 80.2 ملم باران باریوە، کە بەرزترین ئاستی بارینە لە هەرێمی کوردستان تۆمارکراوە.