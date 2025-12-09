دەزگای خێرخوازیی بارزانی هاوکاری دەگەیەنێتە زیانلێکەوتووانی لافاوەکە

پێش کاتژمێرێک

ئەندامێکی دەستەی کارگێڕیی دەزگای خێرخوازی بارزانی ئاشکرای کرد، هەر ئێستا هاوکارییەکان دەگەیەنینە زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی قەزای چەمچەماڵ.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئیسماعیل عەبدولعەزیز، ئەندامی دەستەی کارگێڕیی دەزگای خێرخوازیی بارزانی، تایبەت بە کوردستان24ـی گوت: تیمەکانمان بە ڕاسپاردەی سەرۆک بارزانی، هەر ئێستا هاوکارییەکان دەگەیەننە زیانلێکەوتووانی لافاوەکەی قەزای چەمچەماڵ.

ئەو ئەندامەی دەستەی کارگێڕیی دەزگای خێرخوازیی بارزانی، ئاماژەی بەوە دا، ئەو تیمەی کە ئێستا دەچێتە چەمچەماڵ تیمی بەهاناوەچوونی خێراییە و هاوکارییەکان دەگەینێتە زیانلێکەوتووانی لافاوەکە.

باسی لەوەش کرد، دوای گەیشتنی تیمەکەمان بۆ قەزای چەمچەماڵ، خەمڵاندن بۆ قەبارەی زیانەکان دەکرێت، هەروەها هاووڵاتییانی زیانلێکەوتوو ناونووس دەکرێت و بە پێی پێویست هاوکاری دەکرێت.

ئیسماعیل عەبدولعەزیز، گوتی: ئێستا 10 بارهەڵگری هاوکاری بەرەو چەمچەماڵ بە ڕێ کەوتن، هاوکارییەکان پێک دێن لە؛ جلوبەرگ، کەلوپەلی ناوماڵ، خواردن و پێداویستی تەندروستی.

جەختی لەوەش کردەوە، "بەیانی ئەمڕۆ خواردن بەسەر زینلێکەوتووانی لافاوەکەی چەمچەماڵ دابەش دەکەین، تاوەکوو هاووڵاتییان پێویستییان بە ئێمە بێت، ئێمە لە خزمەتیان دەبین".

سێشەممە، 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، ڕه‌مك ڕه‌مه‌زان، قیمقامی قه‌زای چه‌مچه‌ماڵ، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاندبوو: بە داخەوە لافاوەکەی ئەمڕۆ بووە هۆی هۆی گیان لە دەستدانی 2 هاووڵاتی و برینداربوونی 14ـی دیکە.

دەشڵێت: لە چەمچەماڵ زیاتر لە 500 خانوو و 100 دوکان زیانیان بەرکەوتووە، چوار پردیش لە سنووری قەزاکەدا ڕووخاون و زیانمەندبوونە.

هەروەها باسی لەوە کردبوو، کارەساتی لەم شێوەیەی ئەمڕۆ، لە قەزای چەمچەماڵ یەکەم جارە لە مێژوودا ڕوو دەدات و، شەش فەرمانگەی حکوومیش لە قەزاکە زیانیان بەرکەوتووە.