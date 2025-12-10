ڕاوێژکاری ئەڵمانیا: پێویستیمان بە ئەمەریکا نییە بۆ پاراستنی دیموکراسی ئەورووپا

پێش دوو کاتژمێر

ڕاوێژکاری ئەڵمانیا ڕایگەیاند، پێویستییان بە ئەمەریکا نییە بۆ پاراستنی دیموکراسی لە ئەورووپا و بەشێکی سیاسەتی ستراتیجی ئاسایشی ئەمەریکا قبووڵنەکراوە.

فرێدریک مێرتز، ڕاوێژکاری ئەڵمانیا لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە ویلایەتی راینلاند-پالاتیناتی ئەڵمانیا ڕایگەیاند، بەشێک لە سیاسەتی ستراتیجی ئاسایشی ئەمەریکا مایەی تێگەیشتن و قبووڵکردنە بەڵام بەشێکی دیکەی بەلای ئەورووپییەکانەوە جێگەی قبووڵکردن نییە.

ڕاوێژکاری ئەڵمانیا پێی وایە، سیاسەتی ئەمەریکا بەر لە هەموو شتێک ئاساییە، بەڵام ئەوەی ئەمەریکا هەر خۆی بەتەنیا بێت لە بەرژەوەندی ئەمەریکییەکاندا نییە.

هەروەها فرێدریک ئاماژەشی دا: هیچ بە پێویستی نابینم ئێستا ئەمەریکییەکان دیموکراسی لە ئەورووپا بپارێزن، ئەگەر پێویستی بە پاراستن بێت، خۆمان ئەم کارە دەکەین.

ڕاوێژکاری ئەڵمانیا گوتیشی "بە نیازم بە ئەمەریکییەکان بڵێم، مانەوەی ئەمەریکا بەبێ هاوبەش و بە تەنیا لە بەرژەوەندی ئێوەدا نییە. ئێوەش پێویستیتان بە هاوبەشە لە جیهاندا، ئەمە هەڵسەنگاندنەکانی من پشتڕاست دەکاتەوە کە ئێمە لە ئەورووپا هاوکات لە ئەڵمانیا پێویستە زیاتر سەربە خۆبین لە بواری داڕشتنی سیاسەتی ئاسایشدا."