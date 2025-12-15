هاوکاریی هاوپەیمانان بۆ پێشمەرگە گەیشت و دابەش دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی کانوونی یەکەمی 2025، هاوکاریی هاوپەیمانان گەیشتوەتە وەزارەتی پێشمەرگە ڕێکارە ئیداریەکان بۆ دابەشکردنی دەستیپێکردووە.

بە گوێرەی زانیارییەکانی هۆشمەند سادق، پەیامنێرەی کوردستان24، ئەگەر ئەمڕۆ هاوکارییەکە بگاتە بانکەکان، ئەوا سبەینێ دەست بە دابەشکردنی دەکرێت و هاوکاریەکە بۆ مانگی 11یە.

ڕۆژی سێشەممە، 04ـی تشرینی دووەمی 2025، هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگى (10) خرایە سەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگە.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی وەزارەتی پێشمەرگە، ڕۆژی چوارشەممە، 05ـی تشرینی دووەمی 2025، لەلایەن بەڕێوەبەرایەتى گشتى بودجە و بەرنامەکان (ژمێریاریی سەربازى) دەست بە ڕێکارە دارایی و ژمێریارییەکان بۆ تەواوکردنی ئامادەکارییەکان کرا و بۆ ئەم مەبەستەش، ڕۆژی پێنجشەممە، 06ـی تشرینی دووەمی 2025، دەست بە دابەش کردنی هاوکارییەکە کرا.

وەزارەتی پێشمەرگە ئەوەشی خستووەتە ڕوو، لەم مانگەدا، زیاتر لە (97%) ئەفسەر و پلەدار و پێشمەرگە لە ڕێگەی پڕۆژەی "هەژماری من" هاوکاریی هاوپەیمانان وەردەگرن، ئەوانەی تریش لە ڕێگەی سیستەمی بانکییەوە هاوکارییەکان وەردەگرن.