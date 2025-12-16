سەرۆکی دەستەی ئامار: ژمارەی دانیشتووانی هەرێم شەش ملیۆن نیوە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی دەستەی ئامار ڕایگەیاند، کۆی گشتی ژمارەی دانیشتووانی عێراق بە هەرێمی کوردستانەوە، گەیشتووەتە 46 ملیۆن و 118 هەزار و 793 کەسە، ئەو ژمارەیەی بۆ هەرێم دیاریکراوە 6.5 ملیۆن کەسە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی کانوونی یەکەمی 2025، سیروان محەممەد، سەرۆکی دەستەی ئامار و بریکاری وەزارەتی پلاندانانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ئامارە سەرەتاییەکانی ژمارەی دانیشتووانی هەرێمی کوردستانی ئاشکرا کرد و ڕایگەیاند، ژمارەی دانیشتووانی هەرێم شەش ملیۆن و 519 هەزار و 129 کەسە.

سەرۆکی دەستەی ئامار لە گوتەکانیدا ئاماژەی بەوەدا، کۆی گشتی ژمارەی دانیشتووانی عێراق بە هەرێمی کوردستانەوە، گەیشتووەتە 46 ملیۆن و 118 هەزار و 793 کەس. ڕوونیشیکردەوە، ژمارەی دانیشتووانی هەرێمی کوردستان 6 ملیۆن و 519 هەزار و 129 کەسە. بەڵام ژمارەی دانیشتووانی چەند ناحیەیەک کە لەژێر ئیدارەی حکوومەتی هەرێمدان لەو ئامارەدا هەژمار نەکراون.

سەبارەت بە پرۆسەی سەرژمێری و پەیوەندییەکان لەگەڵ بەغدا، سیروان محەممەد نیگەرانی خۆی دەربڕی و ڕایگەیاند: "هەرچەندە حکوومەتی فیدراڵ دەڵێت سەرژمێری سیاسی نییە، بەڵام مێژوو سەلماندوویەتی کە هەمیشە ئەم پرسە بە سیاسی کراوە". ئاشکراشی کرد، دوای تێپەڕبوونی ساڵێک، هێشتا بەغدا ئەو مەرجانەی جێبەجێ نەکردووە کە حکوومەتی هەرێم داوای کردبوون، لەوانە دامەزراندنی "سەنتەری داتا" لە هەرێم هاوشێوەی بەغدا و شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم.

بریکاری وەزارەتی پلاندانان داواشی کرد، پرسی جێبەجێکردنی مەرجەکانی تایبەت بە سەرژمێری بکرێتە بەشێک لە پاکێجی گفتوگۆکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق، بۆ ئەوەی دڵنیایی هەبێت کە داتاکان بۆ مەرامی سیاسی بەکار ناهێنرێن.

لە کۆتاییدا ناوبراو جەختی لە گرنگیی "پەیڕەوکردنی سیاسەت لەسەر بنەمای بەڵگە و داتا" کردەوە و ئاماژەی بەوەدا بەهۆی دۆخی داراییەوە، پێویستە حکوومەتی هەرێم بۆ پلاندانان زیاتر پشت بە ڕێکخستنەوەی نێوخۆیی و توانای مرۆیی خۆی ببەستێت.