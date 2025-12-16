ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ: سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی لە هەموو خەڵکی کوردستان دەکات

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی لە خەڵکی کوردستان بە گشتی و دانیشتووانی زاخۆ بە تایبەت دەکات.

ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەرۆک بارزانی لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا قسەی لەگەڵ گوهدار شێخۆ، سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ کرد و پیرۆرزبایی و خۆشحاڵی خۆی بۆ سەرکەوتنی جەماوەری زاخۆ دەربڕی، بە بۆنەی بە دەستهێنانی نازناوی مێژوویی فیفا لەسەر ئاستی جیهاندا.

لە پەیوەندییەکەدا سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی لە سەرجەم خەڵکی کوردستان کردووە، بە تایبەتیش دانیشتووانی زاخۆ.

ئەمڕۆ سێشەممە، 16 کانوونی یەکەمی 2025، فیفا لەسەر پێگەی فەرمی خۆی رایگەیاند، هاندەرانی زاخۆ زۆرترین دەنگیان لەسەر ئاستی جیهان بەدەستهێناوە و بە باشترین هاندەری ساڵ دیاریكران.

لەمبارەیەوە فیفا نووسیویەتی: هاندەرانی یانە عێراقییەکە سەرنجی جیهانیان ڕاکێشا کاتێک پێش یاریی یانەکەیان لە خولی ئەستێرەکانی عێراق لە رۆژی 13ـی ئایاری ئەمساڵ لەنێو یاریگەی خۆیان بەرامبەر حدوود یاریگەیان پڕكرد لە بووكەڵە، ئەم كارەش لوتكەی مرۆڤایەتی بوو كە پێشكەش بوو بە منداڵانی تووشبوو بە نەخۆشی شێرپەنجە.

لە بەیاننامەكەی فیفادا هاتووە: "فڕێدانی بووكەڵە بۆ دڵخۆشكردن و پاڵپشتیكردنی منداڵان، ئاستبەرزی رۆشنبیری كۆمەڵگەی وەرزشی كوردستان و عێراق و ئاسیا نیشان دەدات، هاندەران لە جیهان بڕبڕەی پشتی تیپەكانن، بۆیە بەردەوام هاندەران نماییش و داهێنانی سەرنجراكێش بۆ سەركەوتنی تۆپی پێ دەكەن.

خەڵاتی هاندەرانی فیفا لە ساڵی 2016 دەستیپێکردووە و كە تێیدا ئەو هاندەرانە بەربژێر دەكرێن كە كاری ناوازە و مرۆڤایەتیان كردووە، ئەمساڵ زاخۆ بۆ وەرگرتنی خەڵاتەكە بەسەر هاندەرێكی ئەرجەنتینی و ئیسپانی سەركەوت و خەڵاتی زەبێستی 2025ـی بردەوە.