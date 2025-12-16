بەیاننامەی فەرمی فیفا لەبارەی هاندەرانی زاخۆ

فیفا لە بەیاننامەكەیدا ناوی كوردستانی هێناوە

پێش کاتژمێرێک

فیدراسیۆنی تۆپی پێی جیهان ناسراو بە فیفا بە فەرمی ئەنجامی دەنگەكانی بۆ باشترین هاندەری ساڵی ئاشكرا كرد و رایگەیاند هاندەرانی زاخۆ بوونە براوەی خەڵاتی زەبێستی 2025، لە لایەكی دیكەیشەوە جیانی ئینفانتینۆ سەرۆكی فیفا پیرۆزبایی لە هاندەرانی زاخۆ كرد و ئاستی رۆشنبیری كۆمەڵگای وەرزشی كوردستانیش بەرز دەنرخێنێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 16 دێسێمبەری 2025، فیفا لەسەر پێگەی فەرمی خۆی رایگەیاند هاندەرانی زاخۆ زۆرترین دەنگیان لەسەر ئاستی جیهان بەدەستهێنا و بە باشترین هاندەری ساڵ دیاریكران.

لەمبارەیەوە فیفا نووسیویەتی: هاندەرانی یانە عێراقییەکە سەرنجی جیهانیان ڕاکێشا کاتێک پێش یاریی یانەکەیان لە خولی ئەستێرەکانی عێراق لە رۆژی 13ـی ئایاری ئەمساڵ لەنێو یاریگەی خۆیان بەرامبەر حدوود یاریگەیان پڕكرد لە بووكەڵە، ئەم كارەش لوتكەی مرۆڤایەتی بوو كە پێشكەش بوو بە منداڵانی تووشبوو بە نەخۆشی شێرپەنجە.

لە بەیاننامەكەی فیفادا هاتووە: "فڕێدانی بووكەڵە بۆ دڵخۆشكردن و پاڵپشتیكردنی منداڵان، ئاستبەرزی رۆشنبیری كۆمەڵگەی وەرزشی كوردستان و عێراق و ئاسیا نیشان دەدات، هاندەران لە جیهان بڕبڕەی پشتی تیپەكانن، بۆیە بەردەوام هاندەران نماییش و داهێنانی سەرنجراكێش بۆ سەركەوتنی تۆپی پێ دەكەن.

خەڵاتی هاندەرانی فیفا لە ساڵی 2016 دەستیپێکردووە و كە تێیدا ئەو هاندەرانە بەربژێر دەكرێن كە كاری ناوازە و مرۆڤایەتیان كردووە، ئەمساڵ زاخۆ بۆ وەرگرتنی خەڵاتەكە بەسەر هاندەرێكی ئەرجەنتینی و ئیسپانی سەركەوت و خەڵاتی زەبێستی 2025ـی بردەوە.