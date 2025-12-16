سەرۆک بارزانی سەرەخۆشی لە شێخ مادح شێخ عوسمان نەقشبەندی دەکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی، بەهۆی کۆچی دوایی شیرین خانی کچی جەنابی شێخ عەلائەدینی نەقشبەندی سەرەخۆشی لە شێخ مادح شێخ عوسمان نەقشبەندی و خانەوادە و تەریقەتی نەقشبەندی دەکات

سێشەممە 16ـی کانوونی یەکەمی 2025، بارەگای بارزانی ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، بە داخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی شیرین خانی کچی جەنابی شێخ عەلائەدینی نەقشبەندی و خوشکی جەنابی شێخ عوسمان نەقشبەندیمان پێ گەییشت.

ڕاشیگەیاندووە، پرسە و سەرەخۆشیی خۆمان ئاراستەی دکتۆر شێخ مادح شێخ عوسمان نەقشبەندی و خانەوادە و تەریقەتی نەقشبەندی تەواوی موریدان و مەنسوبانی تەریقەتی نەقشبەندی لە کوردستان و هەموو جیهان دەکەم و خۆم بە هاوبەشی خەمتان دەزانم.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە خودای گەورە داواکارە ڕۆحی خودالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.