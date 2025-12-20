لایەنەکان لەسەر هیچ پۆستێکی سەرۆکایەتی ڕێکنەکەوتوون

پێش دوو کاتژمێر

سەرەڕای نزیکبوونەوەی یەکەمین کۆبوونەوەی پەرلەمانی هەڵبژێردراوی عێراق، هێشتا پارتە سیاسییەکان نەیانتوانیوە پرسی پۆستەکانی سەرۆکایەتی لەو وڵاتە یەکلایی بکەنەوە، ئەمەش دەرخەری ئەوەیە، کە کێشەی قووڵ لەنێوان لایەنەکان هەیە و هەرلایەنێکیش کار بۆ سەپاندنی مەرجەکانی خۆی دەکات.

بە گوێرەی لێدوانی بەرپرسان، پرسی دیاریکردنی کەسێک بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمان لەنێوان لایەنەکانی سوننە، تاڕادەیەک پێشکەوتنی بەخۆیەوە بینیوە بەروارد بە پۆستی سەرۆک وەزیران، بەڵام هێشتا ئەم پێشکەوتنە نەگەیشتووەتە قۆناغی کۆتایی، چونکە دانووستان لەنێوان لایەنە سیاسییەکان بەردەوامە.

لەو چوارچێوەیەشدا عەمار ئەلعەزاوی، سەرکردە لە هاوپەیمانی سیادە، ڕایگەیاندووە،"کۆبوونەوەکانی ئەنجوومەنی سیاسی سوننە بەردەوامن و چاوەڕوان دەکرێت هەفتەی داهاتوو بڕیارێک لەبارەی پۆستی سەرۆکی پەرلەمان بدرێت، کە ئایا لە یەکەم کۆبوونەوەی پەرلەمان لایەنەکان بە یەک کاندیدی هاوبەش بەشداری دەکەن یاخود دوو کاندید.

ئەلعەزاوی ڕایگەیاندووە، "پێکهاتەی سوننە ئەمجارە هەوڵدەدات ناکۆکی ناوخۆیی کەمبکاتەوە بۆ ئەوەی وەکو پێشتر سیناریۆکانی دووبەرەکی دووبارە نەبنەوە، بەتایبەتی بە لەبەرچاوگرتنی ئەو هەوڵوێستەی کە سەرۆکایەتی پەرلەمان نوێنەرایەتی هەنگاوی یەکەم دەکات بەرەو ڕێکخستنەوەی نێوماڵی سوننەکان".

پۆستی سەرۆک وەزیران، گرێکوێرەی چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان

سەرەڕای ئەوەی تا ئێستا پێنج کۆبوونەوەیان ئەنجامداوە، بەڵام لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی نەیانتوانیوە پرسی پۆستی سەرۆک وەزیران لە ناو خۆیاندا یەکلایی بکەنەوە، ئەمەش لەکاتێکدایە کێبڕکێی تووند لەناو پارتە شیعەکاندا هەیە، بە تایبەتی لە نێوان محەممەد شیاع سوودانی سەرۆک وەزیران و نوری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا.

سەبارەت بە یەکلاییکردنەوەی پۆستی سەرۆک وەزیران لەنێو ماڵی شیعەکان، عەمران کەرکوشی، ئەندامی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، ڕایگەیاندووە "پرسی سێ سەرۆکایەتییەکە یەکێکە لە ئاستەنگە قورسەکانی بەردەم هێزە سیاسییەکان.

کەرکوشی ئاماژەی بەوەشکردووە،"تاوەکو ئێستا کێبڕکێی ناو پارتە شیعەکان سنووردارە، بە پلەی یەکەم کە نووری مالیکی و محەمەد شیاع سوودانی نوێنەرایەتی دەکەن، پێشبینی ناکرێت ئەم پرسە تەنانەت دوای هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمانیش چارەسەر بکرێت.

عەممار حەکیم، سەرۆکی ڕەوتی حیکمەی نیشتمانی، کە ڕەوتەکەی یەکێکە لە هێزەکانی ناو هاوپەیمانی چوارچێوەی هەماهەنگی لە گوتارێکدا بەبۆنەی ساڵیادی شەهیدکردنی محەممەد باقر حەکیم ڕایگەیاندووە، ئێمە لە حکوومەتی داهاتوودا سەرۆک وەزیرانێکمان دەوێت کە بە کار و پرۆژەکانی خزمەتی هەموو گەلی عێراق بکات، دەبێت خاوەنی بڕیار بێت و هەمووان بە یەکسانی ببینێت، هەروەها سەرۆک وەزیرانێکمان دەوێت کە لە هیچ قەیرانێکاا ڕانەکات و ئازایانە ڕووبەڕووی قەیرانەکان ببێتەوە و تێیانبپەڕێنێت،هەروەها نابێت لاواز بێت و لەسەر بەرژەوەندی گەلەکەی سازش بکات".