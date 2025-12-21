سوننەکان جارێکی دیکە بۆ یەکلاکردنەوەی کاندیدی هاوبەشی سەرۆکی خولی نوێی پەرلەمان کۆدەبنەوە

پێش 3 کاتژمێر

ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانی کۆدەبێتەوە بۆ بڕیاردان لەسەر کاندیدێک بۆ سەرۆکی پەرلەمان، موسەننا سامەرائی و محەممەد حەلبووسی ڕکابەری لەسەر ئەو پۆستە دەکەن.

یەکشەممە 21ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەڵاح دلێمی، ئەندامی هاوپەیمانیی عەزم ئاشکرایکردووە، "ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانی بەردەوامە لە ڕاوێژ لەگەڵ لایەنە سیاسییە سوننەکان، هەروەها پێشکەوتنی بەرچاویان لەسەر ژمارەیەک ڕێککەوتن کە بە قازانجی دەزانن هەم بۆ ئەنجوومەن و هەم بۆ پرۆسەی سیاسی بەدەست هێناوە، بەتایبەتی سەبارەت بە پابەندبوون بە وادەی یاسایی و خێراکردنی دیاریکردنی کاندیدێک بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمان بەگوێرەی پرەنسیپی کۆدەنگی نیشتمانی و ڕێزگرتن لە مافەکان".

ئاماژه ی به وه شکردووە، "دیارترین داواکارییەکانی ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانی پابەندبوونی لایەنەکانە بە کاندیدی ئەنجوومەن و هیچی تر، هەروەها ڕێزگرتن لەوەی کە لە بەرنامەی حکوومەتدا لەسەری ڕێککەوتوون، وەک چوارچێوەیەکی گەرەنتی جێبەجێکردنی ئەولەویەت بۆ قۆناغی داهاتوو، گرنگترینیشیان سەقامگیری و بەدیهێنانی داواکارییەکانی خەڵکە".

سەڵاح دلێمی باسی لەوەشکردووە، "ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانی کۆبوونەوەی ئەمڕۆ یەکشەمە لە ماڵی سابت عەباسی ئەنجام دەدات بۆ یەکلاکردنەوەی ناوی کاندیدەکانی سەرۆکی خولی نوێی پەرلەمان"، پێشنیازی ئەوە دەکەن کە "موسەننا سەمەرائی، سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم و محەمەد حەلبووسی، سەرۆکی پارتی تەقەدوم، لەسەر بنەمای تەوافوق کێبڕکێ لەسەر ئەو پۆستە بکەن".

ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانی چەند جارێکی دیکە بۆ یەکلا کردنەوەی کاندیدی هاوبەشی سوننەکان بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکی پەرلەمانی داهاتوو کۆبونەتەوە، بەڵام نەیانتوانیوە خۆیان یەکلا بکەنەوە و ڕێک بکەون.

ئەنجوومەنی سیاسی نیشتمانی، هاوپەیمانییەکی عێراقییە لە ڕۆژی 23ـی تشرینی دووەمی 2025، لە لایەنە گەورە سوننەکانی عێراق کە زیاتر لە 65 کورسی پەرلەمانی لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی بەدەستهێناوە، دروستکرا.

حزب و لایەن و هاوپەیمانێتیە بەشدارەکان بریتین، لە پارتی "تەقەدوم" کە محەمەد حەلبوسی سەرۆکایەتی دەکات، پارتی "عەزم" بە سەرۆکایەتی موسەنا سەمەڕائی، هاوپەیمانی "سیادە" بە سەرۆکایەتی خەمیس خەنجەر، هاوپەیمانی "حەسم"ی نیشتمانی بە سەرۆکایەتی سابت عەباسی و پارتی "جەماهیر" بە سەرۆکایەتی ئەحمەد جبوری.