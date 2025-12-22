سوپای پاسداران لە پرۆژەی دروستکردنی میترۆی کاراکاس کشایەوە

پێش کاتژمێرێک

فەرماندەی فەرماندەیی خاتەمولئەنبیای سەر بە سوپای پاسدارانی ئێران، دەڵێت: فەرماندەییەکە لە پرۆژەی دروستکردنی میترۆی کاراکاسی پایتەختی ڤەنزوێلا کشاوەتەوە.

دووشەممە، 22ـی کانوونی یەکەمی 2025، عەبدولڕەزا عابید، فەرماندەی فەرماندەیی خاتەمولئەنبیا، بۆ ئاژانسی هەواڵی 'ئیلنا'ـی ئاشكرا کردووە، فەرماندەییەکەی ڕکابەری کەرتی تایبەتی ناوخۆیی ناکات و تێکەڵ بەو پرۆژانە نابێت، کە لەلایەن کەرتی تایبەتەوە جێبەجێ دەکرێن؛ بە پێچەوانەوە ئەوپەڕی هاوکاریی بەڵێندەرانی کەرتی تایبەت دەکات و لەسەرجەم پرۆژەکانیدا، کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت سوودمەندن."

عابید، دەربارەی پرۆژە دەرەکییەکانی فەرماندەیی خاتەمولئەنبیا، ڕایگەیاند "لە پرۆژەی دروستکردنی میترۆی کاراکاس، کشاوەتەوە. ئەوەش لەبەر ئەو بارودۆخە تایبەتەی لە ئەنجامی گرژییەکانی نێوان ئەمەریکا و ڤەنزوێلا، هاتووەتە کایەوە." و دەشڵێت: ئێمە پرۆژەکەمان ڕادەستی حکوومەتی ڤەنزوێلا کردووەتەوە تا خۆیان درێژە بە دروستکردنی بدەن.

سوپای پاسداران، بە شێوەیەکی فراوان دەستی بەسەر کەرتی وەبەرهێنان و پیشەسازی و ئابووریی ئێراندا گرتووە، لە تشرینی دووەمی 2021، حوسێن هۆشسادات، فەرماندەی پێشووی فەرماندەیی خاتەمولئەنبیا، پرۆژەی دروستکردنی میترۆی 'کارکاس'ـی لە لایەن سوپای پاسدارانەوە، ڕاگەیاند.

لە ماوەکانی ڕابردوودا، ئەمەریکا، حکوومەتەکەی نیکۆلاس مادۆرۆ، سەرۆکی ڤەنزوێلای خستە لیستی تیرۆرستانەوە و گەمارۆیەکی سەختی ئابووری خستووەتە سەر ئەو وڵاتە. هێزی دەریایی ئەمەریکاش دەستی بەسەر دوو کەشتیی نەوتهەڵگریی ڕووسی و ئێرانیدا گرتووە.