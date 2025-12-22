میران بەکر وازهێنانی لە یەکێتیی نیشتمانی کوردستان ڕاگەیاند

پێش 49 خولەک

دوای ئەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لەلایەن هێزێکی چەکداری یەکێتییەوە هێرشکرایە سەر میران بەکر، ڕۆژنامەنووس و کادیری پێشکەوتووی ئەو حزبە، لە کاردانەوەی دا ئەمڕۆ دەستلەکارکێشانەوەی خۆی لە حزبەکە ڕاگەیاند.

دووشەممە، 22ـی کانوونی یەکەمی 2025، ڕۆژنامەنووس میران بەکر، لە ئەکاونتی فەرمی خۆی لە پەرەی فەیسبووک ڕایگەیاند: دوای 20 ساڵ لە نێو ڕیزەکانی یەکێتیی نیشتیمانی کوردستان و بەخشینی تەمەنی گەنجی بەو حزبە، بەڵام لە باتی وەفا و ڕێزگرن لە ماندووبوون لەلایەن هێزێکی دەمامکدارەوە بەشێوازێکی نەشیاو ڕووبەڕووی بێڕیزی کرامەوە.

هەروەها ئاماژەی بەوە داوە، کەرامەتی خۆم و خێزانەکەم لە سەرووی هەموو پلە و پۆست و ئینتیمایەکی سیاسییەوەیە، و ئامادەنیم یەک چرکە لە شوێنێکدا بمێنمەوە، کە شکۆی مرۆڤی تێدا پارێزراو نەبێت.

دەقی دەستلەکارکێشانەوەی میران بەکر

(نامەی دەست لە کارکێشانەوە)

​۲۰ ساڵ تەمەنم بەخشی، بەڵام کەرامەتم نابەخشم !

«لێدان چارەسەر نییە، نیشانەی ترس و شکسته.»

ژیانئاوا ( سەرۆک مام جەلال)

​دوای تێپەڕبوونی دوو دەیە (۲۰ ساڵ) لە تەمەن و گەنجێتیم لەناو ڕیزەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستاندا، کە تێیدا بە دڵسۆزی و پاکی ئەرکەکانم ڕاپەڕاندووە، بیست ساڵ لە هەڵکشان و داکشان، لە سارد و گەرمی، لە بەخشینی گەنجێتی و وزەم لەناو ڕیزەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستاندا، ئەمڕۆ ئەم کاروانە کۆتایی پێدەهێنم.

​جێهێشتنی ئەم حزبە بۆ من، تەنها جێهێشتنی ڕێکخراوێک نییە، بەڵکو جێهێشتنی بەشێکی گەورەی تەمەن و یادگارییەکانمە. بەڵام کاتێک وەک پاداشتی ئەو هەموو ساڵەی خزمەت و وەفا، لەبری ڕێزگرتن لە ماندووبوونەکانم، لەلایەن هێزێکی دەمامکدارەوە بە شێوازێکی نەشیاو ڕووبەڕووی لێدان و بێڕێزی و ئیهانە بوومەوە.

ئیتر ، کە کار گەیشتە ئەوەی لە ناو حزبێکدا پەنا بۆ "دەمامک" دەبرێت بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ کادیرە دڵسۆزەکان، ئەوا زمانێک بۆ گفتوگۆ و مانەوە نامێنێتەوە. کەرامەتی من و خێزانەکەم لە سەرووی هەموو پلە و پۆست و ئینتیمایەکی سیاسییەوەیە، و ئامادەنیم یەک چرکە لە شوێنێکدا بمێنمەوە، کە شکۆی مرۆڤی تێدا پارێزراو نەبێت.

​لێرەشەوە بۆ هەموو لایەکی ڕوون دەکەمەوە:

ـ ​بڕیاری وازهێنانم بڕیارێکی کۆتایی و بێگەڕانەوەیە.

ـ ​لە داهاتوودا کار بۆ هیچ پارت و لایەنێکی سیاسی ناکەم.

من تەمەنێکم لەپێناو فکرەیەکدا بەسەر برد، ئێستاش دەمەوێت، وەک مرۆڤێکی سەربەخۆ و دوور لە جەنجاڵی سیاسیی، تەنها ڕێزی خۆم و مێژووەکەم بگرم.

​بۆ من، ۲۰ ساڵ خزمەت شانازییە، بەڵام بێدەنگبوون لە ئاست سوکایەتیکردن بەو مێژووە، شکاندنی خودی خۆمە. بۆیە لێرەدا خاڵی کۆتایی دادەنێم و سەربەخۆیی خۆم ڕادەگەیەنم.

​لەگەڵ ڕێزدا..

رۆژنامەنووس

(میران بەکر پاڵانی )

٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٥

هەولێر