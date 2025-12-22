سیاسی

سەرۆکی ئەمەریکا نزیکەی 50 باڵیۆز لە پۆستەکانیان دووردەخاتەوە

جیهان

دۆناڵد ترەمپ، دەیەوێت ژمارەیەک باڵیۆز لە ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا و ئەفریقا و ئاسیا لە ئەرکەکیان دووربخاتەوە.

رۆژنامەی نیویۆرك پۆست بڵاویکردەوە ، ئیدارەی ترەمپ 48 باڵیۆز لە پۆستەکانیان دووردەخاتەوە کە لەلایەن ئیدارەی جۆ بایدن، سەرۆکی پێشووی ئەمەریکاوە دەستنیشان کرابوون.

هەروەها ئاماژە بەوەشکراوە، ئەو دیپلۆماتکار و باڵیۆزانەی دووردەخرێنەوە، ئەرکەکانیان لە وڵاتانی رۆژهەڵاتی ئەوروپا، ئەفریقا، ئاسیا، ناوەڕاست و باشووری ئەمەریکایە.

هاوکات بەرپرسێکی باڵای وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا بە رۆژنامەکەی ڕاگەیاند، دوورخستنەوەی دیپلۆماتکاران ڕێکارێکی ئاساییە، چونکە باڵیۆز نوێنەری سەرۆکی ئەمەریکایە و سەرۆکەکە مافی خۆیەتی ئەو کەسانە بۆ ئەو ئەرکە دەستنیشان بکات کە ئەجێندای ئەمەریکا پێش هەموو شتێك بەرەوپێش دەبەن.

 
