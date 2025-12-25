هاووڵاتییان داوای یەکڕیزیی کورد لە بەغدا دەکەن

پێش کاتژمێرێک

هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان داوا لە لایەنە سیاسییە کوردییەکان دەکەن، بە یەکڕیزی و یەکگوتاری بچنە بەغدا، چونکە پێیانوایە پەرتەوازەیی لایەنەکان زیانی گەورەی بە دۆزی کورد گەیاندووە و پێگەی هەرێمی کوردستانی لە ناوەند لاواز کردووە.

"پارتی هەوڵی دا هەمووان پێکەوە بن"

محەممەد ئەمین، هاووڵاتییەکی شاری هەولێرە، ئەو پێیوایە یەکڕیزیی کورد لە بەغدا زۆر کاریگەر دەبێت. ئەو هاووڵاتییە گوتی "پارتی دیموکراتی کوردستان زۆر هەوڵی دا هەموو لایەنەکان بە یەک پاکێج بچنە بەغدا، بەڵام چەند حیزبێک ڕێگربوون و بوونە هۆکاری ئەوەی کورد بە پەرتەوازەیی بچێتە بەغدا."

هاووڵاتییەکی دیکەی هەولێر، بەناوی ئیبراهیم عەبدوڵا، گوتی "کورد ئەگەر بەیەک دەنگ و یەکڕەنگ بڕواتە بەغدا، ئەوا لە هەموو کارەکانیدا سەرکەوتوو دەبێت."

"یەکڕیزی مافەکانمان مسۆگەر دەکات"

نەیهاد عەلی، هاووڵاتییەکی دهۆکە و داوا دەکات لایەنە کوردییەکان لە بەغدا یەکدەنگ بن. ئەو هاووڵاتییە دەڵێت "زۆر گرنگە داواکاریی مافی خەڵک بکرێت لە بەغدا و هەمووان ببنە یەک دەست، لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان."

هاووڵاتییەکی زاخۆش بەناوی بێوار یونس، هیوای خواست هەموو لایەنەکان پێکەوە کاربکەن و گوتی "ئێمە هیوادارین هەموو کورد دەست لەناو دەستی یەک بنێن و بە یەک پاکێج قەستی پەرلەمانی عێراق بکەن و مافی خەڵک بەدەستبهێنن."

"چارەسەری کێشەکانمان یەکڕیزییە"

جوتیار حەمەلاو، هاووڵاتییەکی سلێمانییە و پێیوایە چارەسەری کێشەکانی کورد لە یەکڕیزیدایە. ئەو باسی لەوە کرد "ئێمەی کورد لەوەتەی دەوڵەتی عێراق دروست بووە، چارەسەرمان تەنیا یەکڕیزییە، پێویستە بەیەک ڕیز بین لەناو کایەی سیاسیی عێراق، ئەو کاتە دەتوانین دەستکەوتی زیاتر بەدەستبهێنین."

هەروەها لوقمان خەلیل، هاووڵاتییەکی دیکەی سلێمانییە و ڕەخنە لەو لایەنانە دەگرێت کە بە جیا کاردەکەن و دەڵێت "ئەو لایەنانەی حیسابیان بۆ حیزبەکانی تر نەکرد و بە تەنیا ڕۆیشتن، ئەوانە تاوانباری سەرەکین، چونکە ئەوان بوونە هۆی ئەوەی کورد لە بەغدا بەم شێوەیە پەرتەوازە بێت."