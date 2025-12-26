سوننەکان سەرۆکی پەرلەمانی عێراق دیاری دەکەن

پێش کاتژمێرێک

سوننەکان سبەی کۆتا کۆبوونەوە بۆ دیاریکردنی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق دەکەن و هەموو هەوڵێک دەدەن بۆ ئەوەی بگەنە ڕێککەوتن.

فەیسەڵ عیساوی، سەرکردە لە هاوپەیمانی عەزم ڕایگەیاند، سبەی شەممە، ئەنجوومەنی سیاسی نیشتمانی سوننەکان کۆتا کۆبوونەوەی خۆی بۆ دیاریکردنی کاندیدێک بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق دەکات، بۆ ئەوەی بەر لە بەڕێوەچوونی یەکەمین دانیشتنی پەرلەمان ئەو پرسە یەکلایی بکەنەوە.

بەگوتەی ئەو سەرکردەیەی هاوپەیمانی عەزم، سوننەکان لە کۆبوونەوەی سبەی هەموو هەوڵی خۆیان دەدەن لەسەر کاندیدێک بگەنە ڕێککەوتن، ئەگەرنا بە پێچەوانەوە بە دوو کاندید بەشداریی دانیشتنی پەرلەمان دەکەن ئەوانیش، موسەنا سامەڕائی و محەممەد حەلبووسین، لەو کاتەشدا هەر کاندیدێک مافی ئەوەی هەیە، لە پەرلەمان هەوڵی رازیکردنی زۆرترین لایەن بدات بۆ ئەوەی پۆستەکە بۆ خۆی مسۆگەر بکات.

لەلایەکی دیکەوە سەلاح کوبەیسی، سەرکردە لە هاوپەیمانی سیادە ڕایگەیاندووە، هێزە سیاسییەکانی سوننە نزیکن لە ڕێککەوتن لەسەر دیاریکردنی کاندیدێک بۆ سەرۆکی پەرلەمان و سەرەتای ئەم هەفتەیەش ڕێککەوتنی کۆتایی نێوان هێزەکان ڕادەگەیێندرێت.

ئاماژەی بەوەشداوە، ئەو کاندیدەی لەنێو هێزە سوننییەکان بۆ سەرۆکی پەرلەمان دیاری دەکرێت، پشتیوانی هەموو هێزەکانی دەبێت.

سەرۆک کۆماری عێراق لە مەرسومێکی کۆماریدا ڕۆژی 29ـی ئەم مانگەی وەک یەکەم کۆبوونەوەی خولی نوێی پەرلەمانی عێراق دیاریکردووە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمان و دوو جێگرەکەی، بەڵام تاوەکو ئێستا شیعە، سوننە و کورد نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن لەسەر دیاریکردنی کاندیدی پۆستەکانی سەرۆک وەزیران، سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆک کۆمار.